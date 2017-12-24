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В Улан-Удэ под колёсами автомобиля тяжело пострадал пенсионер
Происшествия, 24.12.2017 10:05
Днём 23-го декабря водитель УАЗа, следуя по улице Лимонова, в районе дома 1Б сбил пожилого мужчину
В оперативной сводке по Улан-Удэ сообщается, что ДТП произошло вне зоны действия пешеходного перехода.
В результате ДТП пенсионер с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, закрытым переломом пяти рёбер, госпитализирован в БСМП.
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