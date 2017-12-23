В Забайкалье поймали 72 пьяных водителя





В результате рейдов и проверок выявлено 72 водителя, которые управляли транспортными средствами с признаками алкогольного опьянения, из них 12 человек сели за руль нетрезвыми повторно.



Всего в ходе проведения профилактического мероприятия сотрудники полиции выявили свыше 300 административных правонарушений, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



Полицейские напоминают, что вождение в нетрезвом состоянии влечет за собой лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Водители, которые повторно садятся за руль автомобиля пьяными, привлекаются к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ, санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 200 до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2 лет.

