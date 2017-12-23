Вор вынес из дома улан-удэнки ноутбук с колонками

В Улан-Удэ задержан подозреваемый в совершении квартирной кражи



Вечером 21 декабря в УМВД России по Улан-Удэ поступило заявление от местной жительницы о том, что неизвестный, отжав стеклопакет, проник в её дом и похитил ноутбук с колонками. Ущерб составил более 21 тысячи рублей.



В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан 22-летний ранее судимый местный житель. Похищенное имущество изъято.



Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД Бурятии.