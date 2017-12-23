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Вор вынес из дома улан-удэнки ноутбук с колонками
Происшествия, 23.12.2017 17:47
В Улан-Удэ задержан подозреваемый в совершении квартирной кражи
Вечером 21 декабря в УМВД России по Улан-Удэ поступило заявление от местной жительницы о том, что неизвестный, отжав стеклопакет, проник в её дом и похитил ноутбук с колонками. Ущерб составил более 21 тысячи рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан 22-летний ранее судимый местный житель. Похищенное имущество изъято.
Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД Бурятии.
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