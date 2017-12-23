В лобовом столкновении легковушек в Иркутской области погибли два человека



В результате случившегося несовместимые с жизнью травмы получила 53-летняя пассажирка отечественного седана, а позже в медицинском учреждении скончался 39-летний водитель «Жигулей». Незначительные травмы также получили двое людей, передвигавшиеся в иномарке.







На месте трагических событий работает экипаж дорожно-патрульной службы, устанавливаются обстоятельства случившегося, обеспечивается регулирование дорожного движения.



По данному факту проводится проверка с целью восстановления всех деталей произошедшего и последующего принятия правового решения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



Полиция Иркутской области призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными на проезжей части, особенно в зимних условиях. Строго следовать правилам дорожного движения, быть взаимовежливыми и терпимыми на дороге.



Сегодня около 13:40 в дежурную часть МО МВД России «Черемховский» поступило сообщение о том, что на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в нескольких километрах от посёлка Забитуй Аларского района столкнулись автомобили «ВАЗ 2107» и «Хонда Одиссей».