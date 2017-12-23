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В улан-удэнском баре вор стащил телефон у девушки, попросив позвонить
Происшествия, 23.12.2017 17:18
В Улан-Удэ задержан подозреваемый в совершении грабежа
В полицию обратился 19-летняя жительница пригорода Улан-Удэ, которая сообщила, что в одном из увеселительных заведений, малознакомый молодой человек взял у неё сотовый телефон для совершения звонка и не вернул. Ущерб составил более 11 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками патрульно- постовой службы задержан 27-летний, ранее судимый улан-удэнец. Похищенный телефон он успел продать.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщает пресс-служба МВД по республике.
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