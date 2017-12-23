Улан-удэнца поймали с «травкой»

В столице Бурятии у местного жителя изъята марихуана



В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативниками наркоконтроля в Улан-Удэ задержан 27-летний ранее судимый местный житель, у которого обнаружено и изъято вещество растительного происхождения.



По результатам экспертизы установлено, что изъятое – марихуана общим весом 323 грамма.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведётся следствие.



Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – лишение свободы на срок до трёх лет, сообщает пресс-служба МВД по республике.