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33 человека осудили за бунт в колонии Ангарска
Происшествия, 22.12.2017 20:22 Фото:
Погром и побоище в воспитательной колонии длились четыре часа
Уголовная коллегия Иркутского областного суда завершила рассмотрение дела в отношении 33 человек, которые устроили массовые беспорядки в Ангарской воспитательной колонии. На скамье подсудимых оказались молодые люди в возрасте от 18 до 21 года из разных регионов Сибири, сообщает пресс-служба Иркутского областного суда.
Напомним, в марте 2015 они совершили погромы и поджоги в колонии. В качестве орудий преступления организаторы беспорядков использовали деревянные палки, обрезки металлических труб, к которым приделали самодельные ручки, колющие предметы в виде металлических стержней, гвоздей, отверток. Материальный ущерб составил более двух миллионов рублей.
Кроме того, обвиняемые избили некоторых осуждённых и сотрудников колонии. Беспорядки длились четыре часа. После этого осуждённые зашли в помещение школы, где впоследствии были задержаны сотрудниками правоохранительных органов и этапированы в следственный изолятор.
Дело рассматривалось Иркутским областным судом на территории СИЗО №1 Иркутска. За последние 15 лет это единственный случай рассмотрения уголовного дела в следственном изоляторе.
На время судебного заседания 14 человек находились под стражей, 19 - под подпиской о невыезде. Материалы уголовного дела составили 124 тома.
Приговором Иркутского областного суда 23 фигуранта дела получили наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима сроком от 1,7 до 6 лет. Девять человек будут отбывать наказание условно, к одному осуждённому с учетом личности и конкретных обстоятельств дела применена ст. 64 УК РФ (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление) – молодой человек заплатит штраф в размере 40 тыс. рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
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