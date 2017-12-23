Житель Кемерово получил пожизненный срок за убийство семьи из Бурятии

Чтобы завладеть квартирой и получить деньги, злоумышленник пустил в ход самодельный пистолет и молоток



Житель города Кемерово признан виновным в совершении убийств и мошенничестве в особо крупном размере.



Следствием и судом установлено, что весной 2015 года обвиняемый решил продать квартиру умершего пенсионера и завладеть деньгами. Однако планы мужчины нарушили приехавшие из Бурятии наследники – два взрослых внука, которых сопровождала мать.



Тогда мужчина убедил их продать квартиру и приобрести для них дом в Топкинском районе, последние согласились. Сделку по продаже квартиры оформили на приятеля подозреваемого, законным владельцам мужчина объяснил, что так они быстрее оформят все необходимые документы и получат 2,5 миллиона рублей. После этого за 450 тысяч рублей он купил небольшой домик, владельцам сказал, что стоимость дома составила 800 тысяч рублей, а оставшуюся часть суммы пообещал передать позднее.



Однако отдавать деньги мужчина не собирался, он решил избавиться от наследников. Первой жертвой стал 31-летний мужчина. Обвиняемый под предлогом, что передаст деньги, на личном автомобиле вывез его на территорию Ижморского района. Там в заранее присмотренном возле реки месте он остановил автомобиль, чтобы якобы набрать воды. После этого достал из багажника пневматический пистолет, переделанный под боевой, и выстрелил мужчине в затылок. Затем он перенёс тело потерпевшего вглубь леса, где закопал. Примечательно, что мужчина продумал всё до мелочей, чтобы не замарать кровью автомобиль: после выстрела он приложил к голове потерпевшего тряпку, от которой затем вместе с гильзами избавился, выбросив в реку.



Мать и брата убитого мужчины обвиняемый убедил в том, что он передал оставшуюся часть денежных средств их родственнику, а тот вероятно скрылся. В дальнейшем обвиняемый пообещал уладить и эту проблему. Выбрав момент, когда они находились в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый сообщил, что им срочно необходимо поехать с ним в Кемерово за деньгами. В пути пассажиры продолжили употреблять алкогольные напитки. Из-за опьянения они даже не заметили, что мужчина привез их в один из заброшенных садовых домиков, расположенных на территории города Березовский. Там он забил наследников до смерти молотком. После этого, скрывая следы убийства, обвиняемый облил все горючей жидкостью и поджёг, затем с места преступления скрылся. Через несколько дней он вернулся, чтобы убедится, что огонь уничтожил следы преступления. До 2016 года о преступлениях ничего известно не было. Зимой из Бурятии от родственников потерпевших поступило заявление об утрате родственных связей.



Следователям удалось установить, с кем потерпевшие общались в Кемерово. В течение месяца следственно-оперативная группа по крупицам собирала информацию о причастности обвиняемого к исчезновению семьи.



Мужчина дал признательные показания, указал места захоронения тел. В ходе осмотра с привлечением специалистов, в том числе сотрудников МЧС, останки были обнаружены. По ним проведена генотипоскопическая экспертиза, которая подтвердила, что останки принадлежат пропавшим жителям Бурятии. Также обвиняемый указал тайник, где хранился пистолет, он изъят.



Проведены обыски в жилище обвиняемого и его приятеля, который помогал ему осуществить сделку с недвижимостью. Обнаружены расписки от имени потерпевших, которые якобы получили все вырученные за продажу квартиры денежные средства. Отметим, что пытаясь отвести от себя подозрения, обвиняемый спешно продал свой автомобиль. Однако мужчина не подозревал, что сделка проходила под контролем оперативных сотрудников. Обвиняемый со следствием сотрудничал, вину признал полностью.



Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области.

