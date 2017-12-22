В Улан-Удэ вор украл одежду и ключи

Хозяева при этом находились дома



Сотрудниками уголовного розыска задержан 31-летний житель Прибайкальского района по подозрению в квартирной краже.



Установлено, что ночью 9 декабря подозреваемый зашёл через открытую дверь в квартиру, расположенную в доме в Октябрьском районе, и похитил куртку, джинсы, кофту и ключи. Хозяева при этом находились дома. Ущерб составил более десяти тысяч рублей.



Жильцы сообщили, что накануне заметили возле дома подозрительных граждан и сообщили их приметы полицейским. Олин из них оказался причастен к совершению кражи. Злоумышленник не работает, ранее не судим.



Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

