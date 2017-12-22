Улан-удэнец погиб после того, как разнял пьяных дебоширов

Окровавленную чету пенсионеров обнаружила наутро соседка



Летом в столице Бурятии скончался 60-летний житель Левобережья, разнимавший пьяных дебоширов. Началось с того, что двое мужчина, подрабатывающие сезонной стройкой, решили отметить получение зарплаты распитием алкоголя.



Изрядно выпив, вечером пошли в сторону дома. По дороге между ними завязалась ссора. Крики услышали местные жители – семейная пара. Они их разняли, и пьяные строители успокоились. А затем один из них попросил попить воды. Хозяйка впустила их в дом, но там они вновь подрались, и их выставили во двор.



Однако одному из мужчин показалось, что в то время, когда они находились в доме, у него украли деньги и он вернулся с претензиями в дом пожилой пары. После он вернулся к приятелю со словами: «Я с ними подрался».



- Как выяснило следствие, обвиняемый нанёс множественные удары тяжёлым деревянным стулом и металлической тростью по голове и телу потерпевшего и его супруги, которая является инвалидом и страдает амнезией. Мужчина получил не менее 30-ти рвано-ушибленных ран, в том числе вдавленный перелом черепа. У женщины множественные переломы средней тяжести, а также синяки и ссадины, - рассказал «Байкал-Daily» старший следователь СО по Советскому району СУ СК по Бурятии Василий Батуев.



Наутро окровавленных избитых пенсионеров обнаружила соседка, которая пришла во двор за водой к колодцу и увидела разбитые окна. Она вошла в дом, там хозяин дома попросил у неё воды. И пока она наливала ему, тот скончался. Соседка сразу же вызвала «скорую» и полицию.



Супругу хозяина дома доставили в больницу, её удалось спасти.



Сейчас 45-летний обвиняемый находится под стражей. Свою вину он не признаёт, ссылаясь на то, что он оборонялся. Однако следственные органы не обнаружили на нём никаких телесных повреждений. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».



Вдова сейчас проживает у дальней родственницы, поскольку не может самостоятельно ухаживать за собой.

