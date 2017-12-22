В Улан-Удэ «Тойота Спасио» протаранила «Марк 2»

Как стало известно «Байкал-Daily», в начале недели в центре Улан-Удэ произошло ДТП. Виной аварии стал гололёд.В понедельник днём на улице Ербанова автомобиль «Тойта Спасио» протаранил «Тойоту Марк 2». По счастливой случайности обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения.







