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В Улан-Удэ «Тойота Спасио» протаранила «Марк 2»
Происшествия, 22.12.2017 19:06 Фото:
ДТП произошло в центре города
Как стало известно «Байкал-Daily», в начале недели в центре Улан-Удэ произошло ДТП. Виной аварии стал гололёд.
В понедельник днём на улице Ербанова автомобиль «Тойта Спасио» протаранил «Тойоту Марк 2». По счастливой случайности обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения.
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