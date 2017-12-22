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В Забайкальском крае пьяный мужчина до смерти забил возлюбленную
Происшествия, 22.12.2017 18:54
Суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима
В Забайкальском крае осудили мужчину, который до смерти забил сожительницу. В ходе предварительного следствия и в судебном заседании подсудимый вину не признал, поясняя, что обнаружил возлюбленную с телесными повреждениями в ограде дома. Однако стражам порядка удалось доказать обратное.
Установлено, что в ночь с 14 на 15 марта между гражданскими супругами по месту их жительства произошла ссора. Мужчина начал избивать сожительницу руками и ногами по голове и телу.
Женщина скончалась на месте от тупой сочетанной травмы головы, туловища, конечностей с обширными внутричерепными повреждениями, с повреждением жизненно важных внутренних органов.
Суд приговорил убийцу к 12 годам колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
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