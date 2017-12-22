В Улан-Удэ «Хонда» врезалась в «Тойоту»

В Улан-Удэ в среду произошло ДТП в центре города. В районе путепроводе на Элеваторе, двигаясь в сторону площади Советов, автомобиль «Хонда Фит» занесло на скользкой дороге. Легковушка врезалась в «Тойоту Марк 2», который ехал по своей полосе.По счастливой случайности обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения.В Улан-Удэ у маршрутки оторвались два колесаhttps://www.baikal-daily.ru/news/20/287975/