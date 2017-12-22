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В Иркутской области произошла утечка химических отходов в почву
Происшествия, 22.12.2017 18:09
Сумма ущерба составляет более 40 миллионов рублей
Следственным отделом Иркутской области возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ». По версии следствия, в августе этого года с территории одного из полигонов бытовых отходов, расположенных на территории Шелеховского района, произошла утечка стоков воды с содержанием химических веществ, что привело к загрязнению почвы.
По предварительным данным, сумма ущерба составляет более 40 миллионов рублей.
В настоящее время следователи производят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
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