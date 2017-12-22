В Иркутской области произошла утечка химических отходов в почву

Сумма ущерба составляет более 40 миллионов рублей



Следственным отделом Иркутской области возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ». По версии следствия, в августе этого года с территории одного из полигонов бытовых отходов, расположенных на территории Шелеховского района, произошла утечка стоков воды с содержанием химических веществ, что привело к загрязнению почвы.



По предварительным данным, сумма ущерба составляет более 40 миллионов рублей.



В настоящее время следователи производят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

