В Бурятии браконьеры, убившие косуль и лося, заплатили 240 тысяч

Браконьеры добровольно оплатили ущерб 240 тысяч рублей



Местный житель был задержан в лесном массиве Баргузинского района с огнестрельным оружием и прожектором, применяемым для лучения диких животных, без разрешительных документов. При досмотре выяснилось, что гражданин незаконно убил двух косуль.



Ущерб, причиненный животному миру, составил 120 тыс. рублей. Ущерб был оплачен нарушителем в добровольном порядке.



Аналогичное нарушение совершено тремя неработающими жителями Закаменского район. Они незаконно, с использованием огнестрельного оружия добыли 1,5 годовалого лося.



Ущерб в размере 120 тысяч. рублей оплатили добровольно, поделив на троих равными долями, сообщили в Бурприроднадзоре.



