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В Бурятии браконьеры, убившие косуль и лося, заплатили 240 тысяч
Происшествия, 22.12.2017 17:08
Браконьеры добровольно оплатили ущерб 240 тысяч рублей
Местный житель был задержан в лесном массиве Баргузинского района с огнестрельным оружием и прожектором, применяемым для лучения диких животных, без разрешительных документов. При досмотре выяснилось, что гражданин незаконно убил двух косуль.
Ущерб, причиненный животному миру, составил 120 тыс. рублей. Ущерб был оплачен нарушителем в добровольном порядке.
Аналогичное нарушение совершено тремя неработающими жителями Закаменского район. Они незаконно, с использованием огнестрельного оружия добыли 1,5 годовалого лося.
Ущерб в размере 120 тысяч. рублей оплатили добровольно, поделив на троих равными долями, сообщили в Бурприроднадзоре.
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