В Иркутской области подросток сбежал из дома на заработки в деревню

Родителям школьник сказал, что пошёл ночевать к другу



20 декабря около 19 часов полицейским Иркутской области поступило сообщение об исчезновении несовершеннолетнего. Мать мальчика пояснила дежурному, что несколько часов назад её сын ушел из дома и до настоящего времени вернулся. Установлено, что школьник отпросился переночевать у друга, однако до приятеля так и не дошёл. Обеспокоенные родители обратились за помощью в полицию.



Чтобы установить, где может находиться подросток инспекторы по делам несовершеннолетних начали опрашивать родственников, одноклассников и друзей. Выяснилось, что подросток мог уехать на общественном транспорте, в другой район, к поискам ребёнка подключились коллеги из всех территориальных отделов полиции области. Пешие патрули, наружные экипажи осуществляли объезд улиц, парков, стадионов и скверов. Кроме того, к розыску был привлечён кинолог со служебно-розыскной собакой.



Выяснилось, что восьмиклассник, желая заработать, уехал из дома в деревню «Парфеново» Черемховского района. Инспектором по делам несовершеннолетних были проведены профилактические беседы с родителями и ребёнком о недопущении повторения подобных фактов. Полицейские устанавливают причины случившегося, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

