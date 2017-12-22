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В Улан-Удэ иномарка врезалась в отбойник и отскочила на «Филдер»

В Улан-Удэ иномарка врезалась в отбойник и отскочила на «Филдер»
Происшествия,  22.12.2017 16:24 Фото:Baikal-daily.ru
ДТП произошло на «Бегущей лани»

Как стало известно «Байкал-Daily», накануне вечером в Улан-Удэ на мосту «Бегущая лань» произошло ДТП.

Там в сторону центра города ехал автомобиль «Субару Импреза». Легковушку занесло на заснеженной дороге на полосу встречного движения. Иномарка ударилась об отбойник и отскочила в приближающийся автомобиль «Тойота Филдер».

По счастливой случайности обошлось без пострадавших. Девушка за рулём «Филдера» отделалась испугом. Автомобили получили механические повреждения.

 
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