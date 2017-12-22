В Улан-Удэ иномарка врезалась в отбойник и отскочила на «Филдер»





Как стало известно «Байкал-Daily», накануне вечером в Улан-Удэ на мосту «Бегущая лань» произошло ДТП.Там в сторону центра города ехал автомобиль «Субару Импреза». Легковушку занесло на заснеженной дороге на полосу встречного движения. Иномарка ударилась об отбойник и отскочила в приближающийся автомобиль «Тойота Филдер».По счастливой случайности обошлось без пострадавших. Девушка за рулём «Филдера» отделалась испугом. Автомобили получили механические повреждения.