Житель Иркутской области зарубил гостя топором и ушёл спать

Его тело он просто вынес за ограду дома



Убийство произошло в одном из домов по улице Школьной села Холмогой Заларинского района.



По версии следствия, в ночь с 18 на 19 декабря двое знакомых поссорились во время совместного распития спиртных напитков. В ходе конфликта 58-летний хозяин дома нанёс гостю несколько ударов топором. От полученных повреждений 32-летний мужчина скончался на месте.



Убийца вынес тело мужчины за ограду дома и ушёл спать.



В настоящее время решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

