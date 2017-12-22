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Житель Бурятии пытался устроиться на работу с поддельным дипломом
Происшествия, 22.12.2017 18:01
Он пытался устроиться в транспортную компанию
Житель Северо-Байкальского района подозревается в использовании подложного документа. Его установили сотрудники транспортной полиции, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.
28-летний мужчина в июне текущего года при устройстве на работу в транспортную компанию Бурятии предоставил заведомо поддельный диплом одного из государственных вузов.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Её санкция предполагает наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или арест на срок до шести месяцев.
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