Житель Бурятии пытался устроиться на работу с поддельным дипломом

Он пытался устроиться в транспортную компанию



Житель Северо-Байкальского района подозревается в использовании подложного документа. Его установили сотрудники транспортной полиции, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.



28-летний мужчина в июне текущего года при устройстве на работу в транспортную компанию Бурятии предоставил заведомо поддельный диплом одного из государственных вузов.



Возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Её санкция предполагает наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или арест на срок до шести месяцев.

