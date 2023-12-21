Рабочая группа по СВО предложила новые меры поддержки семьям участников СВО

Она была создана год назад по инициативе президента



Рабочая группа по вопросам СВО направила президенту Владимиру Путину десятый доклад, в котором предлагается решение системных проблем, связанных с поддержкой участников спецоперации и членов их семей.



Как рассказал глава рабочей группы по вопросам СВО, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, предлагается решить проблему с ограничением по счетам бойцов на время приостановления исполнительного производства. Необходимо, чтобы военные могли свободно распоряжаться средствами, в том числе боевыми выплатами, пишет rostovgazeta.ru.



Предлагается установить конкретные правила, согласно которым бойцы могут получать медицинскую помощь вне очереди. Такое право у военнослужащих есть, однако из-за пробелов в законе ветераны и инвалиды боевых действий попадают к врачам на общих условиях.



Предлагается приравнять к членам семьи бойца детей, достигших 18 лет и окончивших школу, но ещё не зачисленных в вузы. Также предлагается утвердить дополнительные гарантии и меры стимулирования для членов семей погибших участников СВО, если они планируют долгосрочные сбережения по программе НПО. Помимо этого, авторы доклада предложили отменить госпошлину за регистрацию имущества, полученного по договору пожертвования.



Андрей Турчак доложил главе государства и о принятых в декабре законах, предложенных рабочей группой. Речь идёт о наделении статусом социальных предпринимателей компаний, которые принимают на работу ветеранов СВО; о первоочередном зачислении бойцов и их детей в колледжи и техникумы вне зависимости от результатов школьного аттестата и наличия договора целевого обучения; о гарантиях членам семей бывших сотрудников правоохранительных органов на получение жилищной выплаты в случае их гибели в зоне СВО.



Турчак напомнил, что рабочая группа по вопросам СВО была создана год назад по инициативе президента, сообщает сайт партии er.ru. Он отметил, что за это время благодаря её работе был принят комплекс мер поддержки участников СВО и значительно расширены меры помощи семьям бойцов.

