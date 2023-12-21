Глава Бурятии сделает новогодний подарок-сюрприз двум детям

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Мэр Улан-Удэ: «Большого слона есть нужно по частям» Власть, «Байкал-Daily» продолжает беседы с мэром города Игорем Шутенковым. На этот раз большой разговор о городском транспорте, большой перестройке центра города и строительстве колонии

