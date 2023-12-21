В правительстве Бурятии прошла всероссийская акция «Елка желаний»
В четверг, 21 декабря, в Бурятии стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний» (0+). К ней присоединились глава Бурятии Алексей Цыденов, члены правительства, депутаты Народного Хурала, Улан-Удэнского горсовета, представители госорганов и учреждений.
Новогоднее дерево установили в холле Народного Хурала. На нём – шары, на которых написаны мечты ребятишек, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также ребят из подшефного Старобешевского района ДНР.
Алексей Цыденов станет Дедом Морозом для двух детей – 11-летнего Тимофея и 14-летней Анастасии. На ёлке брат с сестрой оставили оригинальное желание – они захотели, чтобы им сделали подарок-сюрприз. Дети поделились, что мальчик любит гулять и помогать пожилым людям, а девочка – кататься на коньках.
- Новый год – всегда сказка и все хотят праздника. Если мы можем, то должны помочь какому-то конкретному ребёнку. Всех призываем к участию. Пользуюсь случаем, хочу всем ребятам пожелать хорошего Нового года, хорошего следующего года, чтобы по жизни всё получалось. Пусть наши дети будут счастливыми, сколько бы лет им не было. Всех с наступающим Новым годом! - пожелал Алексей Цыденов.
Также шары с новогодними желаниями сняли Алдар Гулгенов, зампреды правительства Всеволод Мухин, Евгения Лудупова, Евгений Луковников, Галсан Дареев, Алдар Гулгенов, руководители республиканских министерств, депутаты Хурала и горсовета.
В рамках благотворительной акции «Ёлка желаний» участвовали дети от 3 до 17 лет. В основном ребята пожелали велосипеды, коньки или самокат.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году Алексей Цыденов исполнил новогоднее желание пятилетней Александры из посёлка Заиграево, подарив ей велосипед.
Глава Бурятии сделает новогодний подарок-сюрприз двум детям
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 21.12.2023
Глава муниципалитета получил прокурорское представление
Власть, 20.12.2023
И обсудил с профорганизациями их проблемы
Его построят в 2027 году
На одном из участков депутаты выступили против строительства высотки
Действующий президент стал первым официальным кандидатом на мартовских выборах
Президент выразил благодарность за последовательную и надёжную поддержку
На 13 регионов выделили 2,8 млрд
«Байкал-Daily» продолжает беседы с мэром города Игорем Шутенковым. На этот раз большой разговор о городском транспорте, большой перестройке центра города и строительстве колонии
Зашёл ли внутрь него, не понятно
Соревнования прошли в региональном центре единоборств «Патриот»
В минувший четверг президент России Владимир Путин провёл очередную прямую линию с народом. На ней президент вновь особо выделил Бурятию и её жителей: «Давайте, Бурятия! Буряты не отступают, я помню». Также республика получила заверение в поддержке её проектов. На этот раз - строительства нового корпуса для единственного в России центра Восточной медицины
Она сильно помогает республике
Он станет больше на 6,6% с 1 января следующего года
Игорь Дубровин освобождён от занимаемой должности
Столица Бурятии переходит в боевую готовность