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Глава Бурятии сделает новогодний подарок-сюрприз двум детям

Глава Бурятии сделает новогодний подарок-сюрприз двум детям
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В правительстве Бурятии прошла всероссийская акция «Елка желаний»

В четверг, 21 декабря, в Бурятии стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний» (0+). К ней присоединились глава Бурятии Алексей Цыденов, члены правительства, депутаты Народного Хурала, Улан-Удэнского горсовета, представители госорганов и учреждений.

Новогоднее дерево установили в холле Народного Хурала. На нём – шары, на которых написаны мечты ребятишек, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также ребят из подшефного Старобешевского района ДНР.

Алексей Цыденов станет Дедом Морозом для двух детей – 11-летнего Тимофея и 14-летней Анастасии. На ёлке брат с сестрой оставили оригинальное желание – они захотели, чтобы им сделали подарок-сюрприз. Дети поделились, что мальчик любит гулять и помогать пожилым людям, а девочка – кататься на коньках.

- Новый год – всегда сказка и все хотят праздника. Если мы можем, то должны помочь какому-то конкретному ребёнку. Всех призываем к участию. Пользуюсь случаем, хочу всем ребятам пожелать хорошего Нового года, хорошего следующего года, чтобы по жизни всё получалось. Пусть наши дети будут счастливыми, сколько бы лет им не было. Всех с наступающим Новым годом! - пожелал Алексей Цыденов.

Также шары с новогодними желаниями сняли Алдар Гулгенов, зампреды правительства Всеволод Мухин, Евгения Лудупова, Евгений Луковников, Галсан Дареев, Алдар Гулгенов, руководители республиканских министерств, депутаты Хурала и горсовета. 

В рамках благотворительной акции «Ёлка желаний» участвовали дети от 3 до 17 лет. В основном ребята пожелали велосипеды, коньки или самокат.

Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году Алексей Цыденов исполнил новогоднее желание пятилетней Александры из посёлка Заиграево, подарив ей велосипед.

глава Бурятии Алексей Цыденов дети Новый год

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