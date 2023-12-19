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В Забайкалье возведут музейный комплекс за 3,5 миллиарда рублей

В Забайкалье возведут музейный комплекс за 3,5 миллиарда рублей
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Забайкалья
Его построят в 2027 году

Предварительная работа по возведению музейно-исторического комплекса в Чите продолжается. Объявлены торги на право заключения концессионного соглашения. Объект планируют возвести в 2027 году. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона 18 декабря рассказал вице-премьер Буянто Батомункуев.

- Разместили на торги извещение на право заключения концессионного соглашения на музейно-исторический комплекс. На этой неделе мы и по лукодрому выйдем на торги. Все нюансы и вопросы по финансовой модели решены, - заявил Буянто Батомункуев.

Музейно-исторический комплекс возведут на участке у «Мегаполис Спорта». Это будет четырёхэтажное здание общей площадью 10,6 тысячи квадратных метров. Предварительная стоимость объекта – 3,5 миллиарда рублей. Проект позволит создать в Чите технически оснащённый, обеспеченный достаточным количеством помещений различного функционала музейный центр нового типа, в том числе, чтобы иметь возможность принимать выставки федерального уровня.

Напомним, ранее межправительственная комиссия под председательством полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева приняла решение направить финансирование на реализацию трёх проектов в Чите, общая стоимость которых оценивается почти в 8 миллиардов рублей. Сюда входит строительство центра стрельбы из лука, центра единоборств и музейно-исторический комплекс. Регион получит субсидию, которая покроет 98% затрат на возведение этих объектов, и только 2% должен будет оплатить сам край.

Строительство нового музейно-исторического комплекса входит в мастер-план города Читы. Ранее президент России Владимир Путин одобрил документ, финансирование поручено начать в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

Забайкальский край

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