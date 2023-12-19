Путин: «Авторитет «Единой России» основан на её патриотической позиции»

Президент выразил благодарность за последовательную и надёжную поддержку



«Единая Россия» единогласно поддержала решение о выдвижении Владимира Путина в качестве кандидата на пост президента на предстоящих выборах 2024 года. Решение было принято на XXI съезде партии, в котором принял участие и сам глава государства.



Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании, подчеркнул, что партия обязуется приложить все усилия, чтобы обеспечить неоспоримую победу нынешнего президента. Он подчеркнул, что для партии верность текущему курсу, проводимому президентом, означает постоянную работу на максимальном уровне, и обещал, что «Единая Россия» вложит в это все свои ресурсы и опыт, пишет newsnn.ru.



Президент выразил благодарность «Единой России» за её последовательную и надёжную поддержку, подчеркнув, что она имеет для него особое значение и важность. Владимир Путин отметил, что они с партией уже совместно преодолевали множество трудностей и добивались успехов, и предстоит ещё много работы в интересах России.



По его словам, главные задачи в настоящее время касаются укрепления экономики, социальной сферы, научно-технологического потенциала в интересах людей, обеспечения благополучия российских семей и консолидации общества.



Важным направлением работы «Единой России» также станет взаимодействие с лидерами общественного мнения, профессионалами из разных сфер, волонтёрами и ветеранами СВО. Президент также призвал партию активно участвовать в проектах, связанных с Годом семьи.



Владимир Путин подчеркнул и важность развития народной программы «Единой России», чтобы она была адаптирована к современным вызовам, и рекомендовал включать ответы на обращения граждан в предвыборные программы. В частности, он подчеркнул необходимость уделить внимание в предвыборной программе развитию первичного звена здравоохранения, строительству и модернизации инфраструктуры массового спорта и другим важным направлениям.



В свою очередь секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак выразил уверенность в том, что решение о поддержке президента будет поддержано подавляющим большинством граждан. Он также подчеркнул, что партия будет активно участвовать в предстоящей кампании и готова предотвращать любые попытки провокаций и внешнего вмешательства в неё, сообщается на сайте партии er.ru.

