Правительство компенсирует Забайкалью, Туве и Якутии затраты на тушение лесных пожаров

На 13 регионов выделили 2,8 млрд

В ходе тушения возгораний весной и летом 2023 года расходы некоторых регионов превысили ранее выделенное бюджетное финансирование на борьбу с лесными пожарами. Так, чтобы справиться с огнём, а также сократить риски для граждан и населенных пунктов, на некоторых территориях вводили режим ЧС, задействовали спасательные подразделения, использовали автомобильную и авиационную технику.

Правительство дополнительно выделило из резервного фонда более 2,8 млрд рублей. Они будут направлены регионам для компенсации этих затрат, сообщает пресс-служба правительства России.

Финансирование получат 13 субъектов: республики Алтай, Коми, Саха (Якутия), Тыва, Забайкальский, Камчатский, Красноярский и Хабаровский края, Амурская, Свердловская и Челябинская области, а также Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа.

Ранее для компенсации затрат на тушение лесных пожаров из резервного фонда правительства 11 регионам уже было направлено более 2,5 млрд рублей.

За пожароопасный сезон 2023 года в Бурятии зарегистрировано 260 лесных пожаров общей площадью свыше 29 тысяч га. По отношению к 2022 году произошло снижение по количеству на 22,4 % или на 75 возгораний. Первый лесной пожар произошёл 20 марта на территории Еравнинского района, последний пожар – 17 октября на территории Прибайкальского района.