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Первого замглавы Джидинского района Бурятии отправили в СИЗО

Первого замглавы Джидинского района Бурятии отправили в СИЗО
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Новый год он встретит под стражей

Первого заместителя главы Джидинского района Бурятии Владимира Цыденова отправили в СИЗО до 12 февраля 2024 года.

Советский районный суд Улан-Удэ назначил ему пресечения 14 декабря.

«Удовлетворено ходатайство следователя второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Бурятия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении первого заместителя руководителя администрации Джидинского района Цыденова, до 12 февраля 2024 года», - сообщили в пресс-службе суда.

Как сообщал «Байкал-Dailу», высокопоставленного районного чиновника задержали на днях в Улан-Удэ. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере.

- По данным следствия, 2 августа 2023 года обвиняемый от лица администрации района по заранее состоявшейся договоренности о передаче ему взятки в размере 800 тысяч рублей заключил муниципальный контракт с коммерческой организацией на проведение аварийно-восстановительных работ на одной из автодорог местного значения. Позже он обеспечил беспрепятственную приёмку и оплату работ. 11 декабря в Улан-Удэ чиновник встретился с подрядчиком, чтобы забрать у него часть взятки в сумме 500 тысяч рублей, - сообщали ранее в следственном управлении.

При получении денег Цыденова и задержали сотрудники правоохранительных органов.

Владимир Цыденов был назначен первым замом главы Джидинского района в ноябре 2021 года. Он уроженец села Дырестуй. Окончил Воронежский институт МВД России по специальности «Юриспруденция». С 1996 года проходил в органах внутренних дел, имеет звание подполковника полиции.
взятка

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