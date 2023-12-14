14 декабря

13 декабря

Популярное

Горсовет Улан-Удэ внесёт поправки в генплан города

Горсовет Улан-Удэ внесёт поправки в генплан города
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Изменения коснутся комплексного развития территорий в центре города

Депутаты горсовета Улан-Удэ планируют утвердить изменения в генеральный план города, а также в правила землепользования и застройки. Эти поправки основаны на результатах депутатских выездов, проверок комплексной застройки и обращений жителей. Одним из важных вопросов, которые решают депутаты, является перевод земель из одной зоны в другую.

Изменения коснутся комплексного развития территорий (КРТ) в центре города, микрорайона Батарейка, окрестностей станции Дивизионная, «Восточных ворот», Приречной, Аэропорта, 116-го микрорайона и других.

- Мы хотим помочь жителям оформить документы, перевести свои земли из одной зоны в другую. Сейчас решаем вопрос – как законным способом всё это сделать. Свои замечания мы внесли, ещё раз договорились выехать, поговорить с жителями, - рассказал председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.

Стоит отметить, что в генплан также будут внесены изменения, связанные со строительством или реконструкцией объектов инфраструктуры, новых социальных и медицинских учреждений.

Все поправки будут обсуждаться и приниматься на следующей сессии горсовета, сообщили в его пресс-службе.
ГорсоветУУ Улан-Удэ генплан

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Горсовет Улан-Удэ внесёт поправки в генплан города
Горсовет Улан-Удэ внесёт поправки в генплан города
Власть, 14.12.2023
Изменения коснутся комплексного развития территорий в центре города
Забайкальский чиновник награждён высшей наградой мусульман России
Забайкальский чиновник награждён высшей наградой мусульман России
Власть, 14.12.2023
Её удостоился руководитель администрации губернатора Забайкалья Марат Мирхайдаров
Спикер парламента Бурятии потребовал от депутатов аплодисментов
Спикер парламента Бурятии потребовал от депутатов аплодисментов
Общество, 14.12.2023

Владимиру Павлову не похлопали после проникновенной речи 

В Бурятии Народный Хурал потратит сам на себя почти треть миллиарда рублей
В Бурятии Народный Хурал потратит сам на себя почти треть миллиарда рублей
Власть, 14.12.2023
С каждым годом аппетиты депутатов только растут
Иркутск будет сотрудничать с Маньчжурией
Иркутск будет сотрудничать с Маньчжурией
Власть, 13.12.2023
Города подпишут официальное соглашение
Зампред правительства Бурятии усомнился в качестве угля с Тугнуйского угольного разреза
Зампред правительства Бурятии усомнился в качестве угля с Тугнуйского угольного разреза
Власть, 13.12.2023
«Мы никого не хотим обвинять, но факт есть, поэтому вводим двойной контроль за погрузкой», - заявил он
В Улан-Удэ идёт подключение 11 подстанций, оставшихся без электричества
В Улан-Удэ идёт подключение 11 подстанций, оставшихся без электричества
Власть, 13.12.2023
Напряжение уже подано на 15 подстанций из 26 отключённых
Глава Бурятии вступил в ряды «Движения первых»
Глава Бурятии вступил в ряды «Движения первых»
Власть, 12.12.2023
Завершился первый республиканский слёт этого движения детей и молодёжи  
Зампреда правительства Бурятии наградили высокой госнаградой
Зампреда правительства Бурятии наградили высокой госнаградой
Власть, 12.12.2023
Он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Глава Бурятии позвонил на горячую линию от имени военного и остался недоволен её работой
Глава Бурятии позвонил на горячую линию от имени военного и остался недоволен её работой
Власть, 12.12.2023
Алексей Цыденов проверил горячую линию, позвонив на неё и представившись военнослужащим
У чиновников Тувы отменили новогодние корпоративы
У чиновников Тувы отменили новогодние корпоративы
Власть, 11.12.2023
Освободившиеся средства будут направлены на помощь военнослужащим
Глава Бурятии – об отчётах о запасах топлива: «Цифры не вызывают доверия»
Глава Бурятии – об отчётах о запасах топлива: «Цифры не вызывают доверия»
Власть, 11.12.2023
На совещании Алексей Цыденов раскритиковал главу Заиграевского района за допущение рисковой ситуации

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^