Горсовет Улан-Удэ внесёт поправки в генплан города

Изменения коснутся комплексного развития территорий в центре города



Депутаты горсовета Улан-Удэ планируют утвердить изменения в генеральный план города, а также в правила землепользования и застройки. Эти поправки основаны на результатах депутатских выездов, проверок комплексной застройки и обращений жителей. Одним из важных вопросов, которые решают депутаты, является перевод земель из одной зоны в другую.



Изменения коснутся комплексного развития территорий (КРТ) в центре города, микрорайона Батарейка, окрестностей станции Дивизионная, «Восточных ворот», Приречной, Аэропорта, 116-го микрорайона и других.



- Мы хотим помочь жителям оформить документы, перевести свои земли из одной зоны в другую. Сейчас решаем вопрос – как законным способом всё это сделать. Свои замечания мы внесли, ещё раз договорились выехать, поговорить с жителями, - рассказал председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.



Стоит отметить, что в генплан также будут внесены изменения, связанные со строительством или реконструкцией объектов инфраструктуры, новых социальных и медицинских учреждений.



Все поправки будут обсуждаться и приниматься на следующей сессии горсовета, сообщили в его пресс-службе.

