Изменения коснутся комплексного развития территорий в центре города
Депутаты горсовета Улан-Удэ планируют утвердить изменения в генеральный план города, а также в правила землепользования и застройки. Эти поправки основаны на результатах депутатских выездов, проверок комплексной застройки и обращений жителей. Одним из важных вопросов, которые решают депутаты, является перевод земель из одной зоны в другую.
Изменения коснутся комплексного развития территорий (КРТ) в центре города, микрорайона Батарейка, окрестностей станции Дивизионная, «Восточных ворот», Приречной, Аэропорта, 116-го микрорайона и других.
- Мы хотим помочь жителям оформить документы, перевести свои земли из одной зоны в другую. Сейчас решаем вопрос – как законным способом всё это сделать. Свои замечания мы внесли, ещё раз договорились выехать, поговорить с жителями, - рассказал председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.
Стоит отметить, что в генплан также будут внесены изменения, связанные со строительством или реконструкцией объектов инфраструктуры, новых социальных и медицинских учреждений.
Все поправки будут обсуждаться и приниматься на следующей сессии горсовета, сообщили в его пресс-службе.
Горсовет Улан-Удэ внесёт поправки в генплан города
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Изменения коснутся комплексного развития территорий в центре города
Их могли сократить, начиная с 14 декабря
Её удостоился руководитель администрации губернатора Забайкалья Марат Мирхайдаров
Новый год он встретит под стражей
Общество, 14.12.2023
Владимиру Павлову не похлопали после проникновенной речи
С каждым годом аппетиты депутатов только растут
Он дал интервью телеканалу «Россия 24»
Города подпишут официальное соглашение
«Мы никого не хотим обвинять, но факт есть, поэтому вводим двойной контроль за погрузкой», - заявил он
Напряжение уже подано на 15 подстанций из 26 отключённых
Завершился первый республиканский слёт этого движения детей и молодёжи
Он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Алексей Цыденов проверил горячую линию, позвонив на неё и представившись военнослужащим
Власть, 11.12.2023
Освободившиеся средства будут направлены на помощь военнослужащим
Власть, 11.12.2023
На совещании Алексей Цыденов раскритиковал главу Заиграевского района за допущение рисковой ситуации