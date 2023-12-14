Их могли сократить, начиная с 14 декабря
Россия в ближайшее время не будет ограничивать поставки электроэнергии в Монголию. Об этом вечером 13 декабря заявил сопредседатель Российско-монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с российской стороны Александр Козлов на встрече с должностными лицами Монголии. Он добавил, что межправительственная комиссия двух стран продолжит работу над этим вопросом.
На экстренней встрече присутствовали премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, вице-премьер и министр экономического развития Монголии Чимэдийн Хурэлбаатар, министр энергетики Монголии Баттогтохын Чойжилсурэн.
Ранее в среду, 13 декабря, Б. Чойжилсурэн на пресс-конференции для местных СМИ по итогам очередного заседания монгольского правительства заявил, что начиная с 14 декабря Монголия ограничит потребление электроэнергии в нескольких районах страны из-за возможного дефицита. Он объяснил это тем, что российская сторона намерена сократить максимальный объём электроэнергии, поставляемой в Монголию, с 345 МВт до 150 МВт на неопределённый период из-за ремонтных работ на двух электростанциях.
После этого в социальных сетях граждане Монголии высказали недовольство в связи с возможными отключениями электричества и потребовали немедленно разрешить данную проблему.
- По данным министерства энергетики Монголии, около 80% электроэнергии производится внутри страны, а 20% -- импортируется из-за рубежа, - сообщает новостное агентство «Синьхуа».
Россия не будет ограничивать поставки электроэнергии в Монголию
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