Монголия посадит деревья на своих границах

В следующем году пограничники высадят более 250 тысяч деревьев



В Монголии организация пограничной охраны поддержит национальное движение «Миллиард деревьев». Руководители ведомства подписали меморандум о сотрудничестве с агентством лесного хозяйства страны. Меморандум подписали глава агентства национальной безопасности, командующий пограничной охраной бригадный генерал Х. Лхагвасурэн и руководитель агентства лесного хозяйства Б. Оюунсанаа.



- В рамках меморандума о взаимопонимании, стороны договорились поддерживать национальное движение «Миллиард деревьев», «Продовольственное обеспечение и безопасность», «Здоровый монгол», сотрудничать в рамках приоритетных направлений «Новой политики восстановления» правительства Монголии по модернизации пограничных переходов и восстановлению «зелёного развития», а также реализовать проект «Зелёный пояс» в сотрудничестве с организацией пограничной охраны и посадить 16 миллионов деревьев и кустарников, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».



Также обсуждался план действий на 2024 год. В частности, на площади 80 гектаров в пограничной зоне сомонов Эрдэнэцагаан и Онгон аймака Сухэ-Батор будет посажено 176 тысяч деревьев, а также будет создана защитная лесополоса. Кроме того, была достигнута договорённость о совместном осуществлении лесоразведения, в частности, о посадке 7500 деревьев на шести гектарах площади в местностях Бургастайн булаг сомона Алтай аймака Говь-Алтай, Цайлан булаг сомона Ноён аймака Умнеговь и Ханг булаг в сомоне Хатанбулаг аймака Дорноговь.



