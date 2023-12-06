На месте также побывал глава Бурятии
В Бурятии деятельность Северомуйского тоннеля после устранения ущерба, причинённого в результате диверсии, оценили замминистра транспорта РФ Евгений Филиппов и глава республики Алексей Цыденов.
На станции Окусикан замминистра и глава Бурятии встретились с работниками ВСЖД, сообщает группа «Муя-инфо 24/7».
Здесь на перегоне Итыкит - Окусикан ранее произошло задымление в одной из цистерн с дизельным топливом во время движения по тоннелю. Происшествия квалифицировали как теракт в Восточном межрегиональном следственном управление на транспорте СКР.
Как уже отмечали ранее, для ликвидации последствий диверсии привлекли более 120 человек и спецтехнику. Пока тоннель был закрыт, поезда следовали по обходному участку, увеличение времени пути было незначительным.
- Заменено 50 погонных метров рельс, порядка 200 промежуточных скреплений, 750 изоляторов... Огонь не повлиял на основной массив тела тоннеля, безопасность на сегодня обеспечена, - доложили Цыденову и Филлипову во время движения поезда в Северомуйском тоннеле.
Также глава Бурятии встретился с жителями посёлка Северомуйск.
- Сейчас с учётом того, что принято решение о строительстве второго Северомуйского тоннеля со следующего года, в посёлке Северомуйск другая жизнь начинается. Мы будем новые социальные объекты строить. Будет нормальное развитие с учётом большой стройки, — рассказал Алексей Цыденов.
Ранее заместитель генерального директора «Российских железных дорог» (РЖД) Андрей Макаров рассказал, что стоимость основного варианта строительства второго Северомуйского тоннеля оценивается примерно в 170 млрд рублей. Работы могут занять восемь лет.
Замминистра транспорта РФ проверил Северомуйский тоннель после устранения последствий диверсии
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На месте также побывал глава Бурятии
Стали известны планы на следующий год
С начала октября этого года в столице Бурятии произошло 33 возгорания в домах и квартирах
Законопроект, принятый Госдумой в первом чтении, развяжет руки местным властям
Мечта исполнится в рамках акции «Ёлка желаний»
Им стал представитель Бичурского района
85 из них возведены в рамках национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным
Апелляцию подавали и Наталья Бухольцева, и сторона обвинения
Её планируют строить на Стеклозаводе
Трансляцию назначили на 8 декабря
Причина пожара пока неизвестна
1998 ондо угы хэгдэhэн полк Буряад Орондо дахяад шэнээр байгуулагдаба гэжэ Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов оорын телеграмм-каналда мэдээсэбэ
Хэдэн удэрэй туршада Донбасста, 36-хи армиин тогтоhон газарта аша дунтэй уулзалгануудые унгэргоо
Торжественное мероприятие провели на прошлой неделе
Совещание состоялось в правительстве республики