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Замминистра транспорта РФ проверил Северомуйский тоннель после устранения последствий диверсии

Замминистра транспорта РФ проверил Северомуйский тоннель после устранения последствий диверсии
Власть,  Фото:группа «Муя-инфо 24/7»
На месте также побывал глава Бурятии 

В Бурятии деятельность Северомуйского тоннеля после устранения ущерба, причинённого в результате диверсии, оценили замминистра транспорта РФ Евгений Филиппов и глава республики Алексей Цыденов.

На станции Окусикан замминистра и глава Бурятии встретились с работниками ВСЖД, сообщает группа «Муя-инфо 24/7».

Здесь на перегоне Итыкит - Окусикан ранее произошло задымление в одной из цистерн с дизельным топливом во время движения по тоннелю. Происшествия квалифицировали как теракт в Восточном межрегиональном следственном управление на транспорте СКР. 

Как уже отмечали ранее, для ликвидации последствий диверсии привлекли более 120 человек и спецтехнику. Пока тоннель был закрыт, поезда следовали по обходному участку, увеличение времени пути было незначительным.

- Заменено 50 погонных метров рельс, порядка 200 промежуточных скреплений, 750 изоляторов... Огонь не повлиял на основной массив тела тоннеля, безопасность на сегодня обеспечена, - доложили Цыденову и Филлипову во время движения поезда в Северомуйском тоннеле.

Также глава Бурятии встретился с жителями посёлка Северомуйск.

- Сейчас с учётом того, что принято решение о строительстве второго Северомуйского тоннеля со следующего года, в посёлке Северомуйск другая жизнь начинается. Мы будем новые социальные объекты строить. Будет нормальное развитие с учётом большой стройки, — рассказал Алексей Цыденов.

Ранее заместитель генерального директора «Российских железных дорог» (РЖД) Андрей Макаров рассказал, что стоимость основного варианта строительства второго Северомуйского тоннеля оценивается примерно в 170 млрд рублей. Работы могут занять восемь лет. 
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