Глава Бурятии: «Благодаря президенту мы преобразим центр Улан-Удэ»

В республике реализуют самый большой проект в истории региона



Глава Бурятии Алексей Цыденов и первый заместитель директора дирекции по региональному девелопменту ПАО «ПИК СЗ» Елена Степанова подписали на выставке «Россия» соглашение о сотрудничестве в рамках реализации комплексного развития территории Улан-Удэ.



- Благодаря мастер-плану, который утвердил Владимир Владимирович Путин, мы преобразим центр города. Это наши центральные кварталы по улицам Свободы, Шмидта, где у нас в принципе преобразуется город, там будет не только жилищное строительство, но и деловые зоны. Первые этажи всех зданий – это общественно-деловая зона, это качественное благоустройство, пешеходные зоны. Это новая экономика, новая жизнь, новый облик. И там же у нас театр «Байкал», национальный музей и кампус. Это новый центр города с новой перспективой. Это самый большой проект в истории Бурятии, - заявил Алексей Цыденов.



Соглашение направлено на реализацию только одного из 30 мероприятий мастер-плана, которые реализуют значимые для города проекты. Напомним, со специализированным застройщиком «ПИК Байкала» по результатам торгов заключён договор застройки 35,2 гектара в рамках комплексного развития Улан-Удэ. Оно охватывает исторический центр города, район Восточных ворот, Батарейку, Приречку, Авиазавод.



В мастер-план входит строительство на месте стадиона БГУ межвузовского кампуса «Байкал» на 2500 мест проживания с тремя учебно-лабораторными корпусами. Рядом появится национальный музей, а в районе автовокзала - здание театра «Байкал» на 1000 мест.



Уже следующем году начнётся реконструкция стадиона «Забайкалец» на 1600 мест в посёлке Восточный. Ещё через год – строительство нового корпуса центра Восточной Медицины на 7200 пациентов в год. Также благодаря мастер-плану появятся филиал поликлиники №2 на 37 тысяч взрослых и детей в 103 микрорайоне и центр креативных индустрий на улице Хоца Намсараева.



Современный облик приобретёт и набережная от Удинского до Селенгинского моста. Уже началось благоустройство улиц в центре Улан-Удэ и жилищное строительство в 100-х и 140-х кварталах.



План комплексного социально-экономического развития столицы Бурятии включает и инфраструктурные проекты: строительство коллектора на Левом Берегу, мощностью 130 тыс. кубометров стоков, капитальный ремонт 49,6 километров действующих коллекторов города и тепловых сетей со сроком эксплуатации свыше 30 лет. А также значимое для теплоснабжения города строительство паровой котельной на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 с тепловыми сетями.



Одними из ключевых пунктов мастер-плана являются экологические мероприятия. В этом году уже завершена модернизация теплосетей Стеклозавода: закрыты 4 угольные и мазутные котельные, сократив выбросы в атмосферу города на 300 тонн в год.



Сегодня начата работа по переводу частного сектора Левого Берега на электрическое отопление. Кроме того, преобразование затронет Стеклозавод, Шишковку, Аршан, Верхнюю Берёзовку, Комушку, посёлок Горький, 100-е квартала и посёлок Забайкальский. Всего в планах сделать экологичнее 47 тысяч частных домов. Чтобы стимулировать жителей, планируется выплачивать субсидии перешедшим на электричество семьям. Как части затрат на замену оборудования на электрическое или покупку бездымных котлов, так части стоимости электроэнергии.



Также город ждёт расчистка русла в рамках оздоровления рек Селенга и Уда и реконструкция двух котельных под производство бездымного топлива.



Развиваться будет и транспортная составляющая Улан-Удэ. Помимо ведущегося строительства нового аэровокзального комплекса аэропорта «Байкал» на 700 тыс. пассажиров в год, воздушную гавань ждёт увеличение стоянки судов более, чем в два раза – до 15 мест, и реконструкция перрона. На Улан-Удэнском авиазаводе в рамках мастер-плана начнётся реконструкция лётно-испытательной станции. Инвестиции в проект составят более 1 млрд рублей.

