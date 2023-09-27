Парламенты России и Монголии провели совместное заседание

Власть, Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Начала работать комиссия по сотрудничеству Госдумы РФ и хурала Монголии



В Улан-Баторе состоялось первое заседание комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и Великого государственного Хурала Монголии. Его открыли председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и спикер парламента Монголии Гомбожавын Занданшатар. Парламентарии обсудили вопросы законодательного обеспечения экономического, финансового, межбанковского взаимодействия России и Монголии, а также сотрудничество в сферах транспорта, энергетики, сельского хозяйства, образования и туризма.



Так, обсуждая развитие отношений в области образования, российской стороной было заявлено, что она готова увеличивать квоту на обучение монгольских студентов. Сейчас она одна из самых больших — 620 человек.



Кроме этого, говорилось о возможности создания совместно с Китаем межгосударственного туристического маршрута «Великий чайный путь». Монголии было предложено развивать туризм в приграничных регионах.



Первый заместитель председателя комитета по экономической политике Надежда Школкина подчеркнула, что товарооборот между двумя странами увеличивается, но в нем наблюдается дисбаланс.

- Именно поэтому сегодня наше правительство вернулось к рассмотрению вопроса об обнулении таможенных пошлин, — добавила она.



Второе заседание комиссии Вячеслав Володин предложил провести в Москве в марте следующего года. Он выразил надежду на то, что заседание комиссии позволит сблизить позиции и выйти на решение многих вопросов двусторонних отношений, сообщили в пресс-службе Госдумы.



По информации новостного агентства «Монцамэ», также в будущем стороны договорились продолжить переговоры по вопросам, связанным со стабильными поставками, снабжении и ценами на топливо. Спикер парламента Гомбожавын Занданшатар отметил, что обсуждение вопроса устранения барьеров для поставок монгольской шерсти, кашемира, кожи и мясной продукции в Россию на безналоговых и льготных условиях было одним из результатов заседания парламентской комиссии.

