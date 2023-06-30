Бывшему замминистра здравоохранения Бурятии вынесли обвинительный приговор

Октябрьский районный суд вынес приговор Наталье Бухольцевой



Бывший первый заместитель министра здравоохранения Бурятии Наталья Бухольцева признана судом виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Она получила пять лет лишения свободы условно, а её подельница – два года условно.



- Приговором суда бывшему главному врачу назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, в течение двух лет; её соучастнице – в виде двух лет лишения свободы условно, - сообщило следственное управление СК России по Бурятии.



Уголовное дело Натальи Бухольцевой связано с периодом до её прихода в минздрав Бурятии, когда она ещё возглавляла городскую поликлинику №6.



Следствие установило, что в конце 2017 года главный врач поликлиники вступила в сговор с представителем коммерческой организации. Они решили похитить средства учреждения под видом оплаты фиктивного договора аренды медицинского оборудования.



- Главный врач организовала открытый аукцион, рассчитанный на победу фирмы её соучастницы. После в конце января 2018 года заключила договор аренды медицинского оборудования сроком на 48 месяцев и ежемесячными платежами почти в 1,5 млн рублей, на общую сумму более 70 млн рублей, - установило следствие.



После этого в поликлинику была передана лишь часть имущества, предусмотренного контрактом. Отсутствовали две дорогие лазерные офтальмологические установки с принадлежностями, стоимость аренды которых составляла почти треть от суммы ежемесячных платежей. Однако главный врач поликлиники всё равно подписала акт приёмки полного комплекта медицинского оборудования. После арендные платежи ежемесячно исправно перечислялись на счета фирмы соучастницы.



Общий ущерб превысил 9 млн рублей. В следственном управлении отметили, что эта схема работала даже после того, как Наталья Бухольцева получила высокую должность.



Бухольцева работала главврачом городской поликлиники №6 с 2009 по 2018-й. С лета 2018 года назначена на должность первого заместителя министра здравоохранения Бурятии. В мае 2020 года она покинула этот пост.



В июне 2020-го была назначена на должность главного врача городской больницы №4. Уволилась как раз во время расследования уголовного дела. Во время расследования несколько месяцев Наталья Бухольцева провела в СИЗО.

