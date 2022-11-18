«Вам простатит лечить нечем?»: Депутатам Бурятии посоветовали больше общаться с женщинами

А они предложили вместе бороться с лоббизмом и «воинствующим феминизмом»
На сессии парламента Бурятии 17 ноября внезапно обсудили проблему простатита. Началось всё с выступления депутата Игоря Бобкова. При рассмотрении законопроекта о бюджете на 2023 и плановый период 2024-го и 2025-го годов он взял слово и заявил: «воинствующий феминизм» добрался до Народного Хурала и «прямо пытается нанести вред нашему народному хозяйству».
По словам Бобкова, на заседании рабочей группы по обсуждению проекта республиканского бюджета одну из поправок вносил председатель комитета по госустройству Виктор Малышенко.
- Комитет просил выделить средства для приобретения республиканской больницей скорой помощи нового лазерного оборудования стоимостью восемь с половиной миллионов рублей и морцеллятора (медицинский хирургический прибор, используемый при лапароскопических операциях – прим.) за 4 миллиона 870 тысяч. Казалось бы, вопрос проходной, без проблем. Когда мы медицине отказывали? Это важная социальная функция парламента – удовлетворять наиболее острые потребности населения, – констатировал Игорь Бобков. – Нас для этого и выбирали. И деньги вроде небольшие. Но слушайте дальше – вы удивитесь.
Никто и не обратил внимания на то, что комитет по госустройству хлопочет «как бы не по профилю, никто не возражал», продолжил депутат.
- И вдруг одна высокопоставленная чиновница от медицины раздражённо сказала: «Вам что, простатит лечить нечем?». И с издёвкой добавила, что надо больше с женщинами общаться! Вроде как совет депутатам дала, – отметил Бобков. – Дальше пошли необъяснимые вещи. Этот пункт из проекта рекомендаций Народного Хурала к бюджету тихо убрали. Может, Виктор Анатольевич застеснялся. Может, этого чиновница добилась. Но в проекте я больше этого пункта не вижу. Я как человек в медицине несведущий обратился за разъяснениями к специалистам и выяснил, что этот аппарат амбулаторно лечит острые случаи простатита, когда человек страдает от сильных болей.
Если его не лечить, это обернётся мужским бесплодием, сообщил Бобков со ссылкой на тех самых специалистов.
- Сегодня такие случаи заканчиваются операцией. Мужчин просто режут, и они месяц лежат в больнице, отчего народное хозяйство, как я упоминал выше, теряет большие средства, – подчеркнул Игорь Бобков. – Кстати, нормальные женщины, не подверженные феминизму, то есть любящие мужчин, знают, что как раз простатит затрудняет общение с женщинами или ограничивает его платоническими отношениями. В этом смысле достойно удивления предложение чиновницы – совет больше общаться с женщинами выглядит как призыв к беспорядочным половым связям.
Итог таких связей – венерические болезни и далее – простатит и онкология, добавил парламентарий. Что не есть хорошо.
- Это идёт вразрез с линей правящей в республике партии, где укрепление института семьи и традиционных гражданских ценностей (среди которых – и супружеская верность) – один из основополагающих столпов, – отметил Бобков. – При острых задержках мочи приобретение отвергнутого аппарата просто незаменимо. К тому же это новейшее оборудование совершило революцию в лечении мужских болезней. Это передовой метод, который предотвращает развитие онкологии. Будущее медицины, и за не очень большие деньги – всего-то 13 миллионов 370 тысяч.
По словам депутата, для бюджета Бурятии «это сущие копейки».
- Представьте и посчитайте, если не верите не слово, – предложил он. – Я не любитель теорий заговора, но некоторые мысли напрашиваются. Почему чиновница-бюрократ от медицины, прекрасно знающая ценность такого оборудования, вдруг выступает против? Нет ли здесь попытки лоббирования средств, предназначенных для снятия негативных проявлений простатита, которые продаются в аптеках? Это множество лекарств и БАДов, которые лекарствами не являются. Аптечные сети их активно продвигают – и стоят эти средства немало.
Появление же современного оборудование делает препараты ненужными, и это – убытки для фармацевтов, пояснил Игорь Бобков. В итоге он призвал «вернуть предложение комитета по госустройству в проект республиканского бюджета» ко второму чтению и изыскать средства на покупку аппарата, так «необходимого народному хозяйству и гражданскому обществу».
Малышенко поблагодарил Бобкова за то, что он не прошёл мимо и обратил внимание на инициативу комитета. «Предлагаю бороться с лоббизмом, феминизмом и простатитом!», – отметил депутат.
«Вам простатит лечить нечем?»: Депутатам Бурятии посоветовали больше общаться с женщинами
Власть, Фото:
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