Органы власти Бурятии обязали вести страницы в соцсетях

В Бурятии на сегодня страницы в социальных сетях имеют около 300 учреждений
Госдума приняла законопроект о госпабликах. Теперь органы власти обязаны создавать официальные страницы в социальных сетях и публиковать там актуальную информацию.
Согласно новому закону, органы власти к 1 декабря 2022 года должны будут создать официальные паблики, в которых будет описание деятельности учреждения, его целей и задач. Ранее обязательными для органов власти были только сайты, теперь на законодательном уровне к ним добавились паблики в соцсетях и мессенджерах. Целью законопроекта названо «получение гражданами актуальной информации в привычных большинству социальных сетях и мессенджерах, возможность подавать жалобы и получать ответы о работе власти».
По данным АНО «Диалог Регионы», на данный момент насчитывается 72 тысячи госпабликов с общей аудиторией 47 млн человек. Потенциальный объём – 150 тысяч учреждений, страницы которых должны появиться в соцсетях.
Как отметил начальник отдела по развитию Госпабликов Денис Зацепин, главной площадкой для таких страниц был и остается «ВКонтакте».
- На сегодня в ВК работает почти 50 тысяч госпабликов, в «Одноклассниках» 17 тысяч, в мессенджере Telegram – 5 тысяч. Прогнозируется, что ситуация останется схожей и в будущем, с возможным ростом аккаунтов в Telegram, – сказал Зацепин.
Федеральный закон также подразумевает введение понятия «официальная страница» госоргана, органа местного самоуправления и подведомственной организации. Закон предусматривает необходимость ведения пабликов подведомственными учреждениями, например, школами и больницами, детскими садам и домами культуры.
- Социальные сети сегодня – быстрый и эффективный способ связаться с органами власти и получить необходимую информацию. В Бурятии есть ведомства, которые активно взаимодействуют с жителями республики, есть те, кто только осваивает новые площадки. Но запрос жителей региона и отклик мы видим. В настоящее время перед Центром управления регионом стоит задача, помочь органам власти в ведении страниц в соцсетях. Мы проводим обучение для специалистов, помогаем с оформлением групп, а также продолжаем работать с обращениями в них. Наша главная цель – сделать информацию доступной и понятной, – прокомментировал руководитель Центр управления регионом Бурятии Алексей Доржиев.
В Бурятии на сегодня страницы в социальных сетях имеют около 300 учреждений. В их число входят министерства, ведомства, муниципальные образования, школы, сады и больницы. Суммарная аудитория групп превышает полмиллиона пользователей.
Органы власти Бурятии обязали вести страницы в соцсетях
Власть, Фото:
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