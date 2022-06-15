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Алексей Цыденов подал документы на выборы главы Бурятии

Алексей Цыденов подал документы на выборы главы Бурятии
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ, из архива
Он стал первым возможным кандидатом, заявившимся в Избирком

Сегодня, 15 июня глава Бурятии Алексей Цыденов подал документы в Избирательную комиссию республики на выдвижение в качестве кандидата на грядущих выборах, которые состоятся 11 сентября этого года.

- Пять лет назад я уже был здесь, также сдавал документы. Тогда люди меня поддержали. Я надеюсь и в этот раз на поддержку жителей республики. Поддержка президента Владимира Владимировича Путина у меня есть, но выбор – за жителями Бурятии, - рассказал Алексей Цыденов журналистам после того, как все формальности были соблюдены.

По его словам, основой для дальнейшей работы на посту главы в случае избрания будет работа, проведённая в последние пять лет.

- Понимаю, что впереди непростое время, работать нужно будет еще усиленнее. Но – будем работать. Верю в поддержку людей, и в то, что вместе даже сложные задачи сможем решить, что республика будет развиваться, и здесь будут улучшаться условия для жизни, - сказал Алексей Цыденов.

Главная задача, которую глава будет решать в случае победы на выборах – повышение качества жизни в Бурятии. Сюда входит и повышение зарплат, и развитие бизнеса, социальной сферы, строительство инфраструктуры, экология и так далее.

СМИ попросили кандидата вспомнить свои ощущения пятилетней давности, когда он впервые подавал документы на должность главы республики. Алексей Цыденов ответил неожиданно:

- Какой я был наивный пять лет назад. Это единственное впечатление, самое яркое.

Ещё один из вопросов, который прозвучал от журналистов: как Алексей Цыденов относится к конкурентам в предвыборной гонке.

- Нормально, с уважением. Каждый человек, который идет, он тоже хочет что-то для республики сделать. Поэтому – всем открытой дороги, выбор за людьми, - подытожил глава.

Напомним, о намерении участвовать в выборах главы республики заявили еще трое политиков - это Виктор Малышенко от КПРФ, Сергей Дорош от ЛДПР и Семён Матхеев от партии «Новые люди».
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