Алексей Цыденов: «Зачем нам Новая Зеландия, если рядом Монголия?»

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

Глава Бурятии поделился своими выводами о российско-монгольском форуме



Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал «Байкал-Daily» о форуме «Россия – Монголия. Партнёрство в новой реальности», который прошёл 27 и 28 мая в Улан-Удэ. Этот форум стал первой российско-монгольской площадкой для тесного сотрудничества двух стран. Алексей Цыденов внёс ясность по взаимодействию России и Монголии в конкретных сферах и также объяснил важность обсуждаемых тем.



- Алексей Самбуевич, что изначально вы ожидали от форума, и какие задачи перед собой ставили?



- Главным ожиданием от форума было прежде всего выстраивание взаимоотношений между российским и монгольским бизнесом, поиск новых рынков сбыта как для наших предпринимателей, так и для монгольских, причем взаимовыгодных. Именно на взаимовыгодности строятся долгосрочные и устойчивые отношения. Наш форум был призван соединить между собой бизнес, причём не только России и Монголии, но и российский бизнес между собой.



В России новые экономические условия, и гораздо большая ориентация на Восток. Поэтому на форуме присутствовали не только представители из Бурятии, но из многих других регионов России. Выставка и форум позволили бизнесу из разных регионов между собой выстроить новые связи. А также обратить внимание на большое количество представителей из Монголии по различным направлениям деятельности. Получился мощный экономический симбиоз разных целей и интересов. Ещё и поэтому форум получился столь успешным.



- Какие на форуме обсуждались направления экономического сотрудничества?



- Это лёгкая промышленность, строительство, производство мебели, производство сельхозтехники. Много общения было по сельскохозяйственным направлениям, в том числе и по скоту, и по зернопроизводству, по ветеринарии, по производству БАДов. Плюс на выставке мы видели электротехнику и осветительное оборудование - высокотехнологичную продукцию, много общения было о продукции деревообработки. Это только малая часть обсуждаемых отраслей и производств.



Появилась уверенность, что российский и монгольский бизнес получают дополнительные возможности для развития. Развитие - это главная задача нашего форума.



- На панельной сессии обсуждались также образование, медицина и туризм. Почему конкретно эти темы так важны для сотрудничества?



- Это те направления, которые имеют перспективу. В республике твёрдые намерения по экспорту медицинских услуг. Бурятия благодаря строительству новых медицинских объектов получила у себя современные технологии и оборудование. И как следствие открылись новые возможности по диагностики и лечению онкозаболеваний. Причём не только жителей республики, но и пациентов из других регионов страны и зарубежья. Как показал нынешний форум - монгольская сторона заинтересовалась нашими медицинскими возможностями.



Для нас это экспорт, а для них это возможность улучшить здоровье и получить более качественную услугу. Сейчас из Монголии люди летают в Южную Корею. Но мы рядом, а качество у нас на сегодня уже не хуже, на уровне, а где-то может даже опережаем. Поэтому, медицина – одно из направлений.



Образование – у Монголии есть большая востребованность в подготовке по различным специальностям: сельское хозяйство, ветеринария, строительство, машиностроение и так далее. В Монголии свои вузы сильные, но мы понимаем, что интеграция образования для нас важна, поскольку мы близкие страны, близкие народы, и, в том числе там учителя русского языка нужны.



Поэтому мы можем предоставить услуги по образованию, причём это образование бесплатное с предоставлением жилья. То есть мы можем предложить те условия для монгольских выпускников школ, которые будут для них интересны. Панельная сессия форума по образованию показала, что она востребована, и нам есть, что предложить друг другу.



Отдельное направление - туризм. Безусловно, сейчас туризм разворачивается на восток. Есть востребованность, как среди российских туристов поехать в Монголию, так и среди монгольских жителей приехать в Бурятию, в Россию, на Байкал. Поэтому и туристический обмен имеет тоже очень хороший потенциал развития и роста.



- Что вы можете сказать о результатах проведения этого международного форума?



- Всего на форум было зарегистрировано более трёх тысяч человек. Форум получился очень представительным. И обсуждалась на нём насущная повестка дня - как работать и сосуществовать в новых политических и экономических реалиях. Как развивать бизнес по разные стороны границ - искали точки соприкосновения и пути развития в новых условиях.



Например, и правительственные стороны, и бизнес - монгольский и российский отметили сложность банковских расчётов при сотрудничестве. На мой взгляд, расчёт в национальных валютах рубль - тугрик, без использования евро или доллара, является наиболее актуальным. Решение этого вопроса резко повысит экономическую активность между двумя странами. С российской стороны есть намерение перейти в расчёты рубль - тугрик, и все причастные руководители федерального уровня с российской стороны данные намерения подтверждают.



Также обсуждали снижение таможенных барьеров и транспортные возможности. Я говорил на форуме: поскольку сейчас экономика России разворачивается на Восток, то взаимодействие со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, а также выход на другие страны через восточное направление становится актуальным. Поэтому столица Монголии - Улан-Батор может стать авиационным хабом для российских авиакомпаний и жителей. Помимо авиационного сообщения, автомобильное и железнодорожное сообщение с Монголией также приобретает новые значения и возможности. Не только для Бурятии, но и России в целом.



Конкретно для Бурятии, итоги форума только позитивные. У нас очень много точек соприкосновения и взаимовыгодных перспектив. Сейчас отдельным решением Россельхознадзора РФ дано разрешение на поставку мяса из Монголии. Соответственно флагман мясоперерабатывающей отрасли республики «Бурятмяспром» получил возможность завозить монгольскую говядину на переработку. А мясо нам нужно, у нас его не хватает. На наших мясокомбинатах импортное мясо, например, из Новой Зеландии. Зачем нам Новая Зеландия, если рядом Монголия?



Также Бурятии нужна шерсть. Байкальский текстильный комбинат производит пряжу, текстиль, но не хватает сырья. А тут, пожалуйста, рядом Монголия. Более того, правительство России существенно облегчило возможность импорта многих наименований товаров. На шерсть пошлина сейчас нулевая. Поэтому это тоже перспективное направление.



Мы со своей стороны можем поставлять племенных бычков и другой скот. Бурятия в этом плане является лидеров в России. Мы можем поставлять семена зерновых. Знаем, что в Монголии реализуется проект «Миллиард деревьев» и мы можем осуществить поставку саженцев хвойных деревьев. Сто тысяч саженцев готовы экспортировать. Вопрос по плодово-ягодным культурам также прорабатывается. На форуме были и совсем неожиданные договоренности. Например, обсуждался вопрос о поставке произведённого в Бурятии мороженого в Селенгинский аймак Монголии, и даже открытие в этом аймаке производства мороженого.



В общем, обсуждались самые насущные вопросы, проблемы, причем открыто. Обсуждали и принимали решения, как действовать дальше. Поэтому форум, мне кажется, был очень насыщенным, полезным. Я надеюсь, что продолжением этого форума будут уже конкретные дела.



- Алексей Самбуевич, будут ли ещё проводиться подобные форумы?



- По итогам форума правительством делается анализ результативности. В целом, у нас есть намерения в следующем году его повторить. Возможно, это будет уже на монгольской стороне. Мы проговорим с монгольскими коллегами. На мой взгляд, такой форум должен проводиться в ежегодном формате.



Конечно, форум не стал бы таким представительным и содержательным, если бы не поддержка полномочного представителя президента в ДФО Юрия Петровича Трутнева и всего Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, поддержка нашего полномочного посла России в Монголии Искандера Азизова и чрезвычайного и полномочного посла Монголии в РФ Улзийсайханы Энхтувшина, Министерства промышленности и торговли страны, Министерства экономического развития РФ, Федеральной таможенной службы. Также большая благодарность Национальной торгово-промышленной палате Монголии, Россотрудничеству в Монголии за содействие в организации форума. В форуме участвовала представительная правительственная делегация из Монголии во главе с Госсекратерем Министерства продовольствия, сельского хозяйства и лёгкой промышленности Монголии Тумур-Уяа Жамбалцэрэном.



Этот форум был интересен также для наших предпринимателей, они смогли послушать лекции, узнать опыт известных федеральных и республиканских экспертов в сфере бизнеса и управления. И мы до сих пор получаем позитивные отклики от нашего предпринимательского сообщества. Обратную связь хороша не только в плане выработки новых мер поддержки для бизнеса, но и для повышения уровня организации таких мероприятий.





