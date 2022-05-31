Глава Бурятии с теплом вспоминает, как ездил студентом на картошку

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

Алексей Цыденов рассказал, что в студенчестве ездил на картошку и работал проводником



Сегодня, 31 мая, глава Бурятии Алексей Цыденов встретился со студенческими отрядами в лагере «Дружба», что находится в Заиграевском районе. В своём Telegram-канале глава рассказал, что в студенчестве сам был членом таких отрядов.



- Студотряд – это, конечно, особый период, о котором потом вспоминаешь всю жизнь! Я до сих пор с теплом вспоминаю время, когда работал в студотряде: после первого, второго курса ездил на картошку, работал проводником в поездах. Студотряд – это не только работа и свой заработок, это ещё и дружба на всю жизнь, и даже любовь, - написал Алексей Цыденов.



Глава рад тому, что традиция студенческих отрядов живёт до сих пор.



- Студотрядовцы, вы большие молодцы! Вы работаете на развитие нашей страны. Набирайтесь опыта, набирайтесь сил и профессионального мастерства. Всё пригодится вам для дальнейшей трудовой деятельности! Стройте себя, стройте своё будущее и будущее нашей страны! – пожелал он.



Алексей Цыденов учился в Дальневосточном государственном университете путей сообщения по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном)». Вуз он окончил в 1998 году. О том, что Цыденов работал проводником на маршруте Борзя ─ Москва, он также рассказывал ранее в интервью ТАСС.



- В студенческие годы работал проводником на маршруте Борзя ─ Москва. Это узловая станция в Забайкальском крае, недалеко от границы с Китаем. Там идет разведение дорог на КНР и Монголию. Рейс продолжался двадцать одни сутки. Из Читы ехал в Москву, оттуда обратно в Борзю, потом ─ опять в столицу, в итоге через три недели возвращался в Читу и только там менялся. Опыт потрясающий! Самые разные люди встречались, порой такие истории были, хоть мемуары пиши. Помню, из Новосибирска в Иркутск ехали сразу семь… овчарок. С выставки. В одном вагоне. Правила перевозок позволяли. Обошлось без скандалов, четвероногие вели себя культурно, лучше иных людей. Однажды вёз старого цыгана с гармошкой, он пил всю дорогу, но был настолько обаятельным и так лихо играл, что полвагона ему подпевало, хотя сначала соседи деда высказывали неудовольствие из-за шума. Женщина «зайцем» ехала из Москвы. Ее обокрали, ничего не осталось ─ ни документов, ни денег. Но было видно: человек нормальный. До Красноярска вёз её. Несколько суток. Когда заходили ревизоры, дама пряталась в рундуке. Все в вагоне знали, но молчали. Наоборот, людям было стыдно, что интеллигентная женщина в возрасте, а сидит среди постельного белья. Такое, понимаете, коллективное неудобство, - вспоминал тогда Алексей Цыденов.



