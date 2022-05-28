Глава Бурятии купил запарку для бани

















- Приходите за покупками, друзья! – обратился глава Бурятии.



Выставка работает до 21:00. Вход свободный (0+).



Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне перед началом форума делегация Бурятии осматривала выставку-ярмарку. Там Алексею Цыденову



Форум «Россия – Монголия. Партнёрство в новой реальности» начался 27 мая и продолжается 28-го. Эксперты, предприниматели и представители власти обсуждают перспективы дальнейшего взаимодействия между двумя государствами в условиях неопределённости. Планируется принять решения для оптимизации торгово-экономического сотрудничества, экспортно-инвестиционного потенциала и логистических потоков.



Накануне Алексей Цыденов провёл одну из панельных сессий форума, где обсуждались проекты и перспективы внешнеэкономической деятельности Монголии и России. Также на форуме идёт работа по заключению деловых связей в туризме, агропромышленном комплексе, строительной сфере и пр. На B2B-встречах предпринимателей Монголии и Бурятии заключают договора о сотрудничестве.

Выставка-ярмарка второй день работает на территории ФСК. Здесь представлены товары из России и Монголии: текстиль, изделия из кожи, одежда и аксессуары в национальном стиле, сувениры, украшения и бижутерия, продукты питания и многое другое.- Приходите за покупками, друзья! – обратился глава Бурятии.Выставка работает до 21:00. Вход свободный (0+).Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне перед началом форума делегация Бурятии осматривала выставку-ярмарку. Там Алексею Цыденову приглянулся сувенир – кукла, изображающую знаменитую бабушку с советским флагом . Глава расплатился за неё пятитысячной купюрой, а сдачу забирать не стал.Форум «Россия – Монголия. Партнёрство в новой реальности» начался 27 мая и продолжается 28-го. Эксперты, предприниматели и представители власти обсуждают перспективы дальнейшего взаимодействия между двумя государствами в условиях неопределённости. Планируется принять решения для оптимизации торгово-экономического сотрудничества, экспортно-инвестиционного потенциала и логистических потоков.Накануне Алексей Цыденов провёл одну из панельных сессий форума, где обсуждались проекты и перспективы внешнеэкономической деятельности Монголии и России. Также на форуме идёт работа по заключению деловых связей в туризме, агропромышленном комплексе, строительной сфере и пр. На B2B-встречах предпринимателей Монголии и Бурятии заключают договора о сотрудничестве.

Глава Бурятии Алексей Цыденов во второй день работы международного российско-монгольского форума вновь заглянул на выставку-ярмарку и сделал очередную покупку.- С раннего утра принимаю участие в работе международного форума. И пока были свободные 15 минут, успел приобрести на выставке-ярмарке полезную для здоровья запарку для бани. На отдыхе буду париться и добрым словом вспоминать наших местных производителей, - написал Алексей Цыденов в своём Telegram-канале.Он приложил несколько фотографий с выставки.