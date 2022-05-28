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Глава Бурятии купил запарку для бани

Глава Бурятии купил запарку для бани
Власть,  Фото:Telegram-канал Алексея Цыденова
«На отдыхе буду париться и добрым словом вспоминать наших местных производителей», - отметил Алексей Цыденов

Глава Бурятии Алексей Цыденов во второй день работы международного российско-монгольского форума вновь заглянул на выставку-ярмарку и сделал очередную покупку.

- С раннего утра принимаю участие в работе международного форума. И пока были свободные 15 минут, успел приобрести на выставке-ярмарке полезную для здоровья запарку для бани. На отдыхе буду париться и добрым словом вспоминать наших местных производителей, - написал Алексей Цыденов в своём Telegram-канале.

Он приложил несколько фотографий с выставки. 



Выставка-ярмарка второй день работает на территории ФСК. Здесь представлены товары из России и Монголии: текстиль, изделия из кожи, одежда и аксессуары в национальном стиле, сувениры, украшения и бижутерия, продукты питания и многое другое.

- Приходите за покупками, друзья! – обратился глава Бурятии.

Выставка работает до 21:00. Вход свободный (0+).

Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне перед началом форума делегация Бурятии осматривала выставку-ярмарку. Там Алексею Цыденову приглянулся сувенир – кукла, изображающую знаменитую бабушку с советским флагом. Глава расплатился за неё пятитысячной купюрой, а сдачу забирать не стал.

Форум «Россия – Монголия. Партнёрство в новой реальности» начался 27 мая и продолжается 28-го. Эксперты, предприниматели и представители власти обсуждают перспективы дальнейшего взаимодействия между двумя государствами в условиях неопределённости. Планируется принять решения для оптимизации торгово-экономического сотрудничества, экспортно-инвестиционного потенциала и логистических потоков.

Накануне Алексей Цыденов провёл одну из панельных сессий форума, где обсуждались проекты и перспективы внешнеэкономической деятельности Монголии и России. Также на форуме идёт работа по заключению деловых связей в туризме, агропромышленном комплексе, строительной сфере и пр. На B2B-встречах предпринимателей Монголии и Бурятии заключают договора о сотрудничестве.
глава Бурятии Алексей Цыденов

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