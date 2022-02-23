В Улан-Удэ экс-председателя КУИ оставили в СИЗО

Анастасия Кузовлева находится в СИЗО с осени
22 февраля Советский районный суд продлил срок содержания под стражей Анастасии Кузовлевой, бывшему председателю комитета по управлению имуществом и землепользованию (КУИ) мэрии Улан-Удэ. Она будет находиться в СИЗО ещё два месяца, то есть до 26 апреля.
В СИЗО Анастасия Кузовлева находится с конца октября 2021 года. На неё возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере.
События, о которых идёт речь произошли ещё в начале 2018 года, то есть в то время, когда Кузовлева руководила КУИ. По данным следствия, к ней через посредников обратился руководитель строительной компании с просьбой о переоформлении аренды участка, находившегося в муниципальной собственности.
- Согласившись, подозреваемая потребовала от бизнесмена взятку в виде помещения под офис в престижном жилом комплексе номинальной стоимостью 1 млн. рублей. Помещение в дальнейшем оформлено на её отца по договору участия в долевом строительстве и затем передано ему в собственность. Получив таким образом взятку, председатель комитета согласовала аренду земельного участка в пользу компании застройщика, хотя указанный участок подлежал по решению суда освобождению в связи с неуплатой арендных платежей и возвращению во владение муниципалитета, - сообщали в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии.
Анастасия Кузовлева возглавляла КУИ с 2014 года по конец 2019-го. Уволил её мэр Игорь Шутенков за то, что в муниципальном здании Культурно-спортивного комплекса работал игровой клуб. В 2020 году Кузовлева возглавила городской центр занятости.
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