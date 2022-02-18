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Глава Бурятии дал поручение по бесплатным часам в новом спорткомплексе

Глава Бурятии дал поручение по бесплатным часам в новом спорткомплексе
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Новый спорткомплекс откроется в Максимихе

В селе Максимиха Баргузинского района Бурятии завершается строительство современного спортивного комплекса. Местные жители смогут пользоваться услугами спорткомплекса и заниматься спортом бесплатно – для них будут отведены бесплатные часы, сообщили в пресс-службе правительства республики.

В четверг, 17 февраля, во время встречи главы Бурятии Алексея Цыденова с жителями Баргузинского района от пользователя социальной сети поступил вопрос о новом спорткомлексе.

«Подскажите, пожалуйста, когда откроется спортивный комплекс в Максимихе. И посещение будет бесплатным или платным?» - спросил житель Баргузинского района Сергей.

Министр спорта и молодёжной политики Иван Козырев сообщил, что строительство спорткомплекса завершается и рассчитано для организации тренировочного процесса сборных команд. Но Алексей Цыденов прервал министра и поручил в обязательном порядке сделать объект доступным для местных жителей на бесплатной основе.

- Считайте, что это прямое поручение. Помимо тренировок профессиональных спортсменов, в зале должны быть бесплатные часы для местных жителей. Это обязательно, даже не обсуждается, - заявил Алексей Цыденов.


Крупный спортивный центр в Максимихе построен федеральной программе «Спорт-норма жизни». Объект уже сдан в эксплуатацию и готовится к открытию этой весной.

Стоимость объекта составила порядка 113 млн рублей. Центр предназначен для проведения соревнований и занятий в различных спортивных секциях. Кроме этого, в спорткомплексе предусмотрен универсальный игровой зал для игры в мини-футбол, волейбол, баскетбол и теннис.

глава Бурятии Алексей Цыденов спорт спортивный комплекс

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