Глава Бурятии дал поручение по бесплатным часам в новом спорткомплексе





В четверг, 17 февраля, во время встречи главы Бурятии Алексея Цыденова с жителями Баргузинского района от пользователя социальной сети поступил вопрос о новом спорткомлексе.



«Подскажите, пожалуйста, когда откроется спортивный комплекс в Максимихе. И посещение будет бесплатным или платным?» - спросил житель Баргузинского района Сергей.



Министр спорта и молодёжной политики Иван Козырев сообщил, что строительство спорткомплекса завершается и рассчитано для организации тренировочного процесса сборных команд. Но Алексей Цыденов прервал министра и поручил в обязательном порядке сделать объект доступным для местных жителей на бесплатной основе.



- Считайте, что это прямое поручение. Помимо тренировок профессиональных спортсменов, в зале должны быть бесплатные часы для местных жителей. Это обязательно, даже не обсуждается, - заявил Алексей Цыденов.





В селе Максимиха Баргузинского района Бурятии завершается строительство современного спортивного комплекса. Местные жители смогут пользоваться услугами спорткомплекса и заниматься спортом бесплатно – для них будут отведены бесплатные часы, сообщили в пресс-службе правительства республики.Крупный спортивный центр в Максимихе построен федеральной программе «Спорт-норма жизни». Объект уже сдан в эксплуатацию и готовится к открытию этой весной.Стоимость объекта составила порядка 113 млн рублей. Центр предназначен для проведения соревнований и занятий в различных спортивных секциях. Кроме этого, в спорткомплексе предусмотрен универсальный игровой зал для игры в мини-футбол, волейбол, баскетбол и теннис.