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Замгенпрокурора РФ поставил задачи перед прокуратурой Бурятии

Замгенпрокурора РФ поставил задачи перед прокуратурой Бурятии
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Прокуратура Бурятии подвела итоги за 2021 год

Сегодня, 16 февраля, с участием заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрия Демешина были подведены итоги работы прокуратуры Бурятии за 2021 год.

В мероприятии приняли участие глава республики Алексей Цыденов, председатель Народного Хурала Владимир Павлов, главный федеральный инспектор Сергей Ромахин, руководители правоохранительных органов, прокуратуры.

С докладом о состоянии законности и правопорядка в регионе, роли прокурорского надзора в обеспечении их стабильности выступила прокурор республики Галина Ковалёва. Она отметила, что в прошедшем году прокуроры пресекли более 25 тысяч нарушений закона, были восстановлены права 9,6 тысяч граждан.

В результате совместной с органами власти и контрольно-надзорными ведомствами работы, принятых мер реагирования погашена задолженность по заработной плате на сумму более 140 млн рублей, исполненным государственным и муниципальным контрактам – свыше 635 млн рублей.

Введено в эксплуатацию девять долгостроев, защищены права 209 дольщиков. Из аварийного фонда в благоустроенное жилье переселено 780 человек.

Заместитель Генерального прокурора России указал на значительность проблем в жилищно-коммунальной сфере. Декабрьская авария на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 показала необходимость принятия дополнительных мер, направленных на обеспечение бесперебойной подачи теплоснабжения. Демешин потребовал активизации работы по замене ветхих сетей и снижению коммунальных долгов, использованию механизма концессии.

Также он обратил внимание на приоритетность вопросов переселения граждан из аварийного жилья, капитального ремонта многоквартирных домов, обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, завершения строительства 12 объектов, по которым нарушены права 784 участников долевого строительства.

Дмитрий Демешин поставил задачу продолжить работу по снижению задолженности по оплате труда и уровня безработицы, соблюдению прав граждан на охрану здоровья, обеспечения многодетных семей земельными участками, защите законных прав предпринимателей, пресечению попыток воспрепятствования деятельности резидентов ТОР.

По итогам заседания коллегии Дмитрий Демешин поручил прокуратуре региона «принять конкретные меры к решению указанных проблем, выработке комплексного подхода к организации профилактики преступности, в том числе повторной, активизации работы по противодействию противоправным деяниям в сфере природопользования и коррупционным проявлениям».


По информации прокуратуры Бурятии 
прокуратура

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