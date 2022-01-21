Глава Бурятии дал интервью школьным репортёрам

Как сообщал «Байкал-Daily», 19 января в военном городке Сосновый бор в Улан-Удэ открыли после масштабной реконструкции школу №5. Капитальный ремонт здесь прошёл впервые за 39 лет.
На открытии побывал глава Бурятии Алексей Цыденов. Он стал первым гостем школьного телеэфира. Ранее во время ремонта была обновлена аппаратура для школьной радиорубки.
Ведущая спросила, кем Цыденов мечтал стать в детстве.
- Пожарным, пограничником, лётчиком, разные желания были, в зависимости от возраста. В итоге стал железнодорожником. А судьба привела меня в Бурятию, - рассказал глава.
Школьница похвалила его, назвав выбор работы главой республики «очень интересным».
Сама девочка рассказала, что хочет быть врачом-хирургом. Цыденову понравился её выбор, он дал пару напутственных слов ученикам.
- Хирургом? Отлично, нам очень нужны врачи. Всем ребятам хочу пожелать быть целеустремлёнными, хорошо учиться, не бояться трудностей и справляться с ними, быть честными и искренними. Уважительно относиться к своим друзьям, слушать родителей, дерзать и уверенно идти вперёд, - пожелал Цыденов.
Реконструкция школы №5 была выполнена за шесть месяцев. В школе обновили системы отопления, водоснабжения и канализации, отремонтировали кровлю с водосточной системой, обновили электроснабжение и заменили осветительные приборы. Также в здании заменили полы, 48 окон, заменены межкомнатные и входные двери, провели отделочные работы в кабинетах и коридорах. Что немаловажно, увеличили количество камер видеонаблюдения – с 18 до 56. Территории двух корпусов огорожены. На капитальный ремонт школы из федерального и республиканского бюджетов было выделено более 53,6 млн рублей.