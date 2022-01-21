Глава Бурятии дал интервью школьным репортёрам







Ведущая спросила, кем Цыденов мечтал стать в детстве.



- Пожарным, пограничником, лётчиком, разные желания были, в зависимости от возраста. В итоге стал железнодорожником. А судьба привела меня в Бурятию, - рассказал глава.



Школьница похвалила его, назвав выбор работы главой республики «очень интересным».



Сама девочка рассказала, что хочет быть врачом-хирургом. Цыденову понравился её выбор, он дал пару напутственных слов ученикам.



- Хирургом? Отлично, нам очень нужны врачи. Всем ребятам хочу пожелать быть целеустремлёнными, хорошо учиться, не бояться трудностей и справляться с ними, быть честными и искренними. Уважительно относиться к своим друзьям, слушать родителей, дерзать и уверенно идти вперёд, - пожелал Цыденов.



Реконструкция школы №5 была выполнена за шесть месяцев. В школе обновили системы отопления, водоснабжения и канализации, отремонтировали кровлю с водосточной системой, обновили электроснабжение и заменили осветительные приборы. Также в здании заменили полы, 48 окон, заменены межкомнатные и входные двери, провели отделочные работы в кабинетах и коридорах. Что немаловажно, увеличили количество камер видеонаблюдения – с 18 до 56. Территории двух корпусов огорожены. На капитальный ремонт школы из федерального и республиканского бюджетов было выделено более 53,6 млн рублей.



