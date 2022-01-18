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Глава Бурятии ревакцинацией «понадёжнее защитился от омикрона»

Глава Бурятии ревакцинацией «понадёжнее защитился от омикрона»
Власть, 
Алексей Цыденов призывает делать ревакцинацию вовремя

Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал свою ревакцинацию против коронавируса, которую совершил накануне, 17 января. По словам главы, он сделал это, чтобы «понадёжнее защититься от омикрона». Об этом руководитель республики написал на своей странице в соцсети. 

- Сделали с супругой ревакцинацию от ковида. Ревакцинацию надо делать через шесть месяцев после вакцинации или после перенесённого ковида. Я в принципе мог до марта подождать, так как только в сентябре переболел. Но помня, как легко после вакцинации перенёс этот ковид, когда, по сути, кроме положительного теста, каких-то особых симптомов и не было, за неделю выздоровел. Решил защититься от омикрона понадёжнее, - написал Алексей Цыденов.

Он порекомендовал всем защитить себя и близких, призвав «вакцинироваться или ревакцинироваться вовремя». «Всем здоровья!» - заключил в своём посте глава.

Подписчики активно обсуждают публикацию главы Бурятии: «Большая часть сделала вакцину и ревакцинацию. И живёт более спокойно», «Правильно», «Вчера поставила вторую вакцину, перенесла тоже хорошо, как и в первый раз».

 
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне стало известно, что в Бурятии выявили первых четверых больных штаммом омикрон. Это трое взрослых и один 15-летний подросток. 

Этот штамм коронавируса отличается высокой заразностью. Специалисты призвали больных и контактных строго соблюдать условия изоляции. 

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