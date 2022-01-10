В Улан-Удэ создали рабочую группу по организации электроснабжения

Рабочую группу создали после нескольких видеообращений к главе Бурятии
Сегодня в администрации города межведомственную рабочую по организации электроснабжения Улан-Удэ, сообщил на личной странице в Instagram мэр Игорь Шутенков.
- Часть большой работы уже сделана: в рамках подготовки к включению столицы Бурятии в перечень городов-участников федерального проекта «Чистый воздух» мы уже обследовали Левобережье, Шишковку, Аршан, Комушку, Горький. В рабочую группу войдут структуры администрации, министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ, министерство природных ресурсов и экологии РБ, ПАО «Россети Сибири» - «Бурятэнерго». Рабочая группа установит собственников бесхозных сетей, предоставит предложения по решению вопросов электроснабжения горожан, - сообщает градоначальник.
Шутенков отмечает, что, по оценкам энергетиков, износ городских электросетей составляет 80%. По его словам, возникает масса вопросов к собственникам небольших сетевых организаций, не вкладывающихся в содержание электросетевого хозяйства.
- Это предмет для отдельного рассмотрения, потому что основной объём проблем появляется именно на таких сетях без ухода и без хозяина, - заявил он.
Всего в городе, вместе с компанией «Россети Сибирь» в Бурятии действуют 14 электросетевых организаций. Собственниками сетей или электрооборудования могут быть и сами ДНТ, СНТ и частные лица.
- Проблема с электроснабжением ДНТ и СНТ возникла давно. Изначально эти сети строились только на летний период (часто самими жителями, членами СНТ и ДНТ). Поэтому, они не рассчитаны на такое количество потребителей, которые живут там сейчас, и на современную технику. Кроме того, при такой форме хозяйствования жители сами отвечают за свою инфраструктуру. За минувшие годы были заключены различные договоры на продажу, аренду, обслуживание электросетевого имущество и с различными электросетевыми компаниями и с частными лицами. Многие вообще потеряли документы и имущество фактически осталось безхозным. Поэтому в каждом СНТ или ДНТ своя ситуация, в которой нужно разбираться, - сообщили в компании «Россети Сибирь» в Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», проблемы с электроснабжением в посёлках Улан-Удэ на слуху в последние дни. Всё началось с Мелькомбината, жители которого, доведённые до отчаяния, записали видеообращение к главе Бурятии Алексею Цыденову. На следующий день Цыденов и Шутенков приехали туда, а проблему местным жителям обещали решить, заменив трансформатор. Увидев эту реакцию, видеообращения начали записывать и жители других микрорайонов, например, Забайкальского.
В Улан-Удэ создали рабочую группу по организации электроснабжения
Власть, Фото:
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