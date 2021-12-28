Глава Бурятии покатался на льду вместе с юными осуждёнными

Алексей Цыденов рассказал, что эти дети «с характером»



В Улан-Удэ, 27 декабря на ледовой арене Ice Метр в Улан-Удэ сотрудники УФСИН провели мероприятие для несовершеннолетних осуждённых. Под руководством спортивных инструкторов дети смогли покататься на коньках.



На мероприятии присутствовал глава Бурятии Алексей Цыденов. Он покатался на льду вместе с ребятами, общался с ними и не отказывал в селфи.



- У нас в республике много интересного, где вы ещё не успели побывать. У вас ещё вся жизнь впереди. Хочу сказать, что мы свою жизнь строим своими руками, своими действиями, своими поступками. Хочется, чтобы сегодня были все с хорошим настроением. Чтобы мы покатались и пообщались, - рассказал Цыденов.



Заместитель начальника УФСИН по Бурятии Алексей Кочетов рассказал, что в целом численность состоящих на учёте детей значительно снизилась.



- На сегодняшний день 75 несовершеннолетних по всем районам Бурятии. По Улан-Удэ – 42 несовершеннолетних. Сегодня на мероприятии присутствуют 19 человек, сами видите, явка достаточна большая и данное мероприятие вызывает огромный интерес, - сообщил Кочетов.



Он также отметил, что дети сами тянутся к подобному роду мероприятий, потому что стремятся сняться по условно-досрочному освобождению.



- Все эти мероприятия проводятся в рамках государственной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Дети, которые участвуют в этой программе в основном стремятся сняться условно-досрочно, по половине испытательного срока, с учёта уголовно-исполнительных инспекций, и больше не попадать в поле зрения правоохранительных органов, - поделился Кочетов.



После катка и общения с подростками Алексей Цыденов рассказал, что «дети с характером»:



- Надо, чтобы они свой характер и свою силу направляли в правильном направлении. Мне кажется, если этих ребят слушать, с ними общаться и уделять им внимание, то всё будет хорошо. Я ещё хотел спросить, что им интересно, на что у них ориентир в жизни, чем они хотят заниматься, какую профессию хотят получить в будущем и впоследствии помочь, чем сможем.





