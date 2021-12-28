Глава Бурятии покатался на льду вместе с юными осуждёнными

Алексей Цыденов рассказал, что эти дети «с характером»
В Улан-Удэ, 27 декабря на ледовой арене Ice Метр в Улан-Удэ сотрудники УФСИН провели мероприятие для несовершеннолетних осуждённых. Под руководством спортивных инструкторов дети смогли покататься на коньках.
На мероприятии присутствовал глава Бурятии Алексей Цыденов. Он покатался на льду вместе с ребятами, общался с ними и не отказывал в селфи.
- У нас в республике много интересного, где вы ещё не успели побывать. У вас ещё вся жизнь впереди. Хочу сказать, что мы свою жизнь строим своими руками, своими действиями, своими поступками. Хочется, чтобы сегодня были все с хорошим настроением. Чтобы мы покатались и пообщались, - рассказал Цыденов.
Заместитель начальника УФСИН по Бурятии Алексей Кочетов рассказал, что в целом численность состоящих на учёте детей значительно снизилась.
- На сегодняшний день 75 несовершеннолетних по всем районам Бурятии. По Улан-Удэ – 42 несовершеннолетних. Сегодня на мероприятии присутствуют 19 человек, сами видите, явка достаточна большая и данное мероприятие вызывает огромный интерес, - сообщил Кочетов.
Он также отметил, что дети сами тянутся к подобному роду мероприятий, потому что стремятся сняться по условно-досрочному освобождению.
- Все эти мероприятия проводятся в рамках государственной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Дети, которые участвуют в этой программе в основном стремятся сняться условно-досрочно, по половине испытательного срока, с учёта уголовно-исполнительных инспекций, и больше не попадать в поле зрения правоохранительных органов, - поделился Кочетов.
После катка и общения с подростками Алексей Цыденов рассказал, что «дети с характером»:
- Надо, чтобы они свой характер и свою силу направляли в правильном направлении. Мне кажется, если этих ребят слушать, с ними общаться и уделять им внимание, то всё будет хорошо. Я ещё хотел спросить, что им интересно, на что у них ориентир в жизни, чем они хотят заниматься, какую профессию хотят получить в будущем и впоследствии помочь, чем сможем.
Глава Бурятии покатался на льду вместе с юными осуждёнными
Власть, Фото:
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