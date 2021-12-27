Бурятский депутат шьёт новогодние валенки

- Я шью с детства, были у меня и новогодние костюмы для сына. Сама ходила в самостоятельно сшитой и вязаной одежде в студенчестве. Обшивала ребенка. Сшила себе и свадебное платье. Сейчас шить легче, есть выкройки и модели, - рассказала «Байкал Daily» Оксана Бухольцева.







- Желаю всем, прежде всего, крепкого здоровья, обязательно радоваться жизни вместе с другими. Наша республика известна многими добрыми людьми, которые приходят на помощь в трудную минуту. Столько у нас хороших ребят, семей и много новых дел. Поздравляю всех с наступающим!, - поздравила жителей Бурятии Оксана Бухольцева.











Одна из самых контактных бурятских парламентариев и популярный блогер Оксана Бухольцева поделилась в соцсети предновогодним постом, где показывает, как она шьёт красные нарядные праздничные валенки в качестве подарков. Депутат готовит их для своего внука. Новогодние валенки займут своё почётное и традиционное место возле елки.Её жизнерадостный пост в инстаграме поднимает настроение и дарит новогодний настрой. Оксана Бухольцева пишет, что шьёт из подручного материала, украшения для валенок она сделала из своей кофты, в которой выступала на новогодней телепрограмме.Депутат пожелала всем жителям Бурятии побольше позитивных новостей.