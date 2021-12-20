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Глава Бурятии рассказал, где встретит Новый год

Глава Бурятии рассказал, где встретит Новый год
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
На праздник приедут мама Алексея Цыденова и тёща

Глава Бурятии Алексей Цыденов будет встречать Новый год в семейном кругу на Байкале. Об этом он поделился на сегодняшней пресс-конференции.

- Буду встречать Новый год с семьёй. Приедут моя мама и тёща, - рассказал Алексей Цыденов.

Точное место, где семья Цыденовых отметит праздник, глава не раскрыл. Лишь добавил, что встречать 2022 год они будут «на Байкале, в 1,5 часах езды» от города.

Как сообщал «Байкал-Daily», 15 декабря Алексей Цыденов вернулся из Москвы, где проходил обязательное обучение в академии Генштаба Вооружённых Сил. Это была его самая длительная командировка за всё время работы в Бурятии.


глава Бурятии Алексей Цыденов Новый год

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