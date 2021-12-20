На праздник приедут мама Алексея Цыденова и тёща
Глава Бурятии Алексей Цыденов будет встречать Новый год в семейном кругу на Байкале. Об этом он поделился на сегодняшней пресс-конференции.
- Буду встречать Новый год с семьёй. Приедут моя мама и тёща, - рассказал Алексей Цыденов.
Точное место, где семья Цыденовых отметит праздник, глава не раскрыл. Лишь добавил, что встречать 2022 год они будут «на Байкале, в 1,5 часах езды» от города.
Как сообщал «Байкал-Daily», 15 декабря Алексей Цыденов вернулся из Москвы, где проходил обязательное обучение в академии Генштаба Вооружённых Сил. Это была его самая длительная командировка за всё время работы в Бурятии.
Глава Бурятии рассказал, где встретит Новый год
Власть, Фото:
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