Бурятский депутат объяснила, почему поддержит проект закона о QR-кодах

Сегодня в Народном Хурала состоится специальная внеочередная сессия



Сегодня, 14 декабря, в Народном Хурале Бурятии пройдёт внеочередная сессия. На повестке – обсуждение федерального законопроекта о QR-кодах в общественных местах. Парламент Бурятии должен будет дать свой отзыв на документ. Также в Госдуму был ранее внесён проект закона о QR-кодах на транспорте, однако недавно стало известно, что его рассмотрение отложат.



Депутат Народного Хурала Оксана Бухольцева на своей странице в соцсети рассказала, почему поддерживает введение QR-кодов в общественных местах.



- Посмотрела, что за год происходило в моей семье, с теми, с кем я общаюсь, к кому приезжаю в гости… Задумалась о том, где и от кого заразились и кого заразили, - написала Бухольцева.



Она перечислила всех своих близких, кто переболел коронавирусом – их оказалось больше десяти человек. К сожалению, двое из близких Оксаны Бухольцевой скончались от ковида. Оба умерших не были вакцинированы.



- Хочу, чтобы мои родители жили полноценной жизнью, а не были заперты в четырёх стенах из-за того, что им 65+. Я не хочу терять близких мне людей. Я не хочу, чтобы мои друзья, коллеги, знакомые были в трауре по своим родным. Берегите себя и своих близких. Я голосую «за» закон не про QR-код, а про защиту жизни и здоровья человека посредством QR-кода о вакцинации, документа о недавно перенесённом коронавирусе или справки о медотводе, которые будут требоваться до июня 2022 года на массовых мероприятиях, в культурных учреждениях, заведениях общественного питания и в магазинах (кроме продовольственных и обеспечивающих людей предметами первой необходимости), - поделилась Оксана Бухольцева.



Ранее федеральный законопроект поддержал ряд регионов. Эксцесс случился только в Северной Осетии, где парламенту сначала не хватило нужного числа голосов. После «переголосования» документ все же был одобрен, а глава североосетинской фракции «Единой России» в тот же вечер ушёл в отставку.



«Ъ» уточняет, что подготовка отзыва на федеральный законопроект совместного ведения — это право, а не обязанность региональной власти. Отзыв может направить как заксобрание, так и глава региона, однако «мнение» учитывается, только если они совпадают. В противном случае позиция региональных властей считается «невыраженной». Госдума может создать согласительную комиссию при поступлении отрицательных отзывов от трети субъектов РФ, то есть против законопроекта должны высказаться минимум 29 губернаторов и парламентов. На практике такого не случалось ещё никогда.

