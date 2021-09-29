В Туве прошла инаугурация нового главы республики

Власть, Фото: пресс-служба правительства Тувы

Владислав Ховалыг победил на выборах с результатом 86%



28 сентября в Туве состоялась инаугурация главы республики Владислава Ховалыга. Церемония прошла в здании Национального музыкально-драматического театра имени В. Кок-оола.



В торжествах приняли участие заместитель полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Вадим Головко, депутаты Верховного Хурала Тувы, руководители федеральных и региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления, лидеры общественных организаций, представители инвестиционных компаний, бизнеса, духовенства. В качестве почётных гостей на инаугурацию были приглашены первые лица Тувы разных лет: бывший первый секретарь Тувинского обкома КПСС Григорий Ширшин, экс-президент Тувы Шериг-оол Ооржак и глава республики с 2007 по 2021 годы Шолбан Кара-оол.



Церемония началась с оглашения результатов выборов, на которых Владислав Ховалыг набрал более 86% голосов. Ему было вручено удостоверение главы – председателя правительства Республики Тыва. После этого Владислав Ховалыг принёс присягу на верное служение народу республики и принял символы власти: нагрудный знак и печать главы Тувы.



Напомним, что Владислав Ховалыг сменил на посту главы Тувы Шолбана Кара-оола, который 14 лет занимал эту должность и досрочно сложил полномочия. Президент России Владимир Путин указом от 7 апреля 2021 года назначил Владислава Ховалыга временно исполняющим обязанности главы Тувы. На выборах вместе с Владиславом Ховалыгом за этот пост боролись ещё четыре кандидата. За Владислава Ховалыга 17–19 сентября проголосовали 86,81 % избирателей, сообщает пресс-служба правительства Тувы.

