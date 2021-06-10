 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 июня

09 июня

Популярное

В Иркутской области решают, вводить ли ограничительные меры

В Иркутской области решают, вводить ли ограничительные меры
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Губернатор заявил об «общей расслабленности»

В Иркутской области рассмотрят введение дополнительных ограничительных мер по COVID-19. Об этом сообщил на своей странице губернатор Игорь Кобзев.

- Мы должны быть готовы к негативному сценарию развития событий. Уже начали наращивать коечный фонд для пациентов с COVID-19. Надо обеспечить достаточное количество бригад скорой помощи. Роспотребнадзор настаивает на введении дополнительных ограничительных мер. Окончательное решение будет принято на ближайшем заседании санитарно-противоэпидемической комиссии, - сообщил Игорь Кобзев.

По его словам, число положительных тестов на коронавирус выросло более чем на 15%. Почти в два раза чаще болезнь стала протекать с проявлениями пневмонии.

- Причин может быть несколько. Массовые мероприятия, общая расслабленность. В транспорте и в магазинах маски практически исчезли. Во многих муниципалитетах такая обстановка, будто мы уже победили коронавирус. Но это ведь не так! Конечно, сложная ситуация не только у нас. Но и у наших соседей. Бурятия уже ввела значительные ограничительные меры, - отметил Игорь Кобзев.

Губернатор призвал не затягивать с вакцинацией от коронавируса.

Как сообщал «Байкал-Dailу», несколько дней назад в Бурятии в связи с разрастанием третьей волны COVID-19 усилили ограничительные меры. Они коснулись, например, общепита (кафе и рестораны обязаны закрываться в 23 часа, а рассадка за столом не более четырёх человек вместе шести прежних). Вузы и ссузы переходят на дистанционный режим. Работодателей просят отправить как можно больше сотрудников на дистанционку. Отменены или перенесены все республиканские массовые мероприятия, которые были запланированы на июнь.
коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области решают, вводить ли ограничительные меры
В Иркутской области решают, вводить ли ограничительные меры
Власть, 10.06.2021
Губернатор заявил об «общей расслабленности»
У Антона Виноградова появится новый заместитель
У Антона Виноградова появится новый заместитель
Власть, 10.06.2021
Объявлены результаты конкурса на пост замминистра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии
Проректор ВСГУТУ станет первым замминистра образования Бурятии
Проректор ВСГУТУ станет первым замминистра образования Бурятии
Власть, 10.06.2021
На вакантную должность претендовали 13 человек
В минприроды Бурятии сократили одну должность замминистра и ввели другую
В минприроды Бурятии сократили одну должность замминистра и ввели другую
Власть, 10.06.2021
Меньше замов у министра природных ресурсов и экологии Бурятии всё же не станет
В Бурятии оштрафовали заместителя главврача больницы
В Бурятии оштрафовали заместителя главврача больницы
Власть, 10.06.2021
Больница затянула с выдачей документа
Глава Бурятии призвал быть готовыми к «большой воде»
Глава Бурятии призвал быть готовыми к «большой воде»
Власть, 10.06.2021
По словам Алексея Цыденова, Бурятия вступила в полноводный период многолетнего цикла
Улан-Удэ посетил зампредседателя общественного совета при ФАС России
Улан-Удэ посетил зампредседателя общественного совета при ФАС России
Власть, 09.06.2021
В Бурятском УФАС прошло специальное совещание
В минприроды Бурятии сократили должность замминистра
В минприроды Бурятии сократили должность замминистра
Власть, 09.06.2021
У министра природных ресурсов Бурятии остался только один заместитель
В Бурятии уволят чиновника-бизнесмена
В Бурятии уволят чиновника-бизнесмена
Власть, 09.06.2021
Председатель комитета районной администрации скрыл свою коммерческую деятельность  
В Монголии дебаты кандидатов в президенты отменили из-за COVID-19
В Монголии дебаты кандидатов в президенты отменили из-за COVID-19
Власть, 08.06.2021
Диагноз подтвердился у представителя коалиции «Правильный человек – Электорат»
Бывший главный санврач России отреагировал на бурятские ограничения
Бывший главный санврач России отреагировал на бурятские ограничения
Власть, 08.06.2021
Геннадий Онищенко рассказал, что спасёт Бурятию от COVID-19
Главный судебный пристав Бурятии проведёт приём в Кабанске
Главный судебный пристав Бурятии проведёт приём в Кабанске
Власть, 08.06.2021
Пётр Ертанов отправится в рабочую поездку в Кабанский район
Главу Бурятии оштрафовали за попытку пожарить шашлык
Главу Бурятии оштрафовали за попытку пожарить шашлык
Власть, 08.06.2021
«Всё правильно», - признал Алексей Цыденов
Глава Бурятии: «Максимально переведите сотрудников на дистанционку»
Глава Бурятии: «Максимально переведите сотрудников на дистанционку»
Власть, 08.06.2021
Алексей Цыденов обратился со специальным обращением к жителям в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^