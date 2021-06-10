Губернатор заявил об «общей расслабленности»
В Иркутской области рассмотрят введение дополнительных ограничительных мер по COVID-19. Об этом сообщил на своей странице губернатор Игорь Кобзев.
- Мы должны быть готовы к негативному сценарию развития событий. Уже начали наращивать коечный фонд для пациентов с COVID-19. Надо обеспечить достаточное количество бригад скорой помощи. Роспотребнадзор настаивает на введении дополнительных ограничительных мер. Окончательное решение будет принято на ближайшем заседании санитарно-противоэпидемической комиссии, - сообщил Игорь Кобзев.
По его словам, число положительных тестов на коронавирус выросло более чем на 15%. Почти в два раза чаще болезнь стала протекать с проявлениями пневмонии.
- Причин может быть несколько. Массовые мероприятия, общая расслабленность. В транспорте и в магазинах маски практически исчезли. Во многих муниципалитетах такая обстановка, будто мы уже победили коронавирус. Но это ведь не так! Конечно, сложная ситуация не только у нас. Но и у наших соседей. Бурятия уже ввела значительные ограничительные меры, - отметил Игорь Кобзев.
Губернатор призвал не затягивать с вакцинацией от коронавируса.
Как сообщал «Байкал-Dailу», несколько дней назад в Бурятии в связи с разрастанием третьей волны COVID-19 усилили ограничительные меры. Они коснулись, например, общепита (кафе и рестораны обязаны закрываться в 23 часа, а рассадка за столом не более четырёх человек вместе шести прежних). Вузы и ссузы переходят на дистанционный режим. Работодателей просят отправить как можно больше сотрудников на дистанционку. Отменены или перенесены все республиканские массовые мероприятия, которые были запланированы на июнь.
В Иркутской области решают, вводить ли ограничительные меры
Власть, Фото:
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